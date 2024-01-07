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Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da Yeni Pınar ve Turgut Reis mahallelerinde gerçekleşen kombi ve hırdavat aleti hırsızlıklarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Mehmet B, Ercan K, Ahmet Ç, Murat İ, Abdullah Ç. ve Edip C. tutuklanırken, Mehmet Y. ve İbrahim Halil G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adıyaman\'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
07.01.2024 - 15:23,
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Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, 4 Ocak'ta Yeni Pınar ile Turgut Reis mahallelerinde kombi ve çeşitli hırdavat aletlerinin çalınmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Mehmet B, Ercan K, Ahmet Ç, Murat İ. Abdullah Ç. ile Edip C. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, Mehmet Y. ve İbrahim Halil G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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