Adıyaman\'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, 4 Ocak'ta Yeni Pınar ile Turgut Reis mahallelerinde kombi ve çeşitli hırdavat aletlerinin çalınmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Mehmet B, Ercan K, Ahmet Ç, Murat İ. Abdullah Ç. ile Edip C. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, Mehmet Y. ve İbrahim Halil G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.