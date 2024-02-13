Adıyaman'da Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesi ile Öğrenciler Suçla Mücadele Konusunda Bilgilendiriliyor - Son Dakika
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Adıyaman'da Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesi ile Öğrenciler Suçla Mücadele Konusunda Bilgilendiriliyor

Adıyaman\'da Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesi ile Öğrenciler Suçla Mücadele Konusunda Bilgilendiriliyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesi' kapsamında öğrencilere suç ve suçlularla mücadele hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. Proje kapsamında öğrencilere yasadışı faaliyetlerin gençleri nasıl hedef aldığı ve bu oluşumlardan nasıl kurtulabilecekleri konusunda bilgiler verilmektedir. Proje kapsamında şu ana kadar 18 bin öğrenciye bilgilendirme yapılmış olup, yıl sonuna kadar 50 bin öğrenciye ulaşılması hedeflenmektedir.

13.02.2024 14:18
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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünce hayata geçirilen "Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında öğrenciler suç ve suçlularla mücadele hakkında bilgilendiriliyor.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Bürosundan Mulla Karakuş, Kahta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle buluştu. Proje kapsamında yasadışı faaliyet yürüten zararlı oluşum ve alışkanlıkların gençleri nasıl hedef aldığı, bunlardan kurtulma yöntemleri hakkında bilgilendirildi.

Karakuş, yaptığı konuşmada, öğrencilerle güçlü bağ kurarak ülke bütünlüğünün korunmasını hedeflediklerini söyledi.

Her türlü örgütün yeni eleman temin etmesinin engellenmesine yönelik farklı çalışmalar içerisinde yer aldıklarını anlatan Karakuş, proje kapsamında yaklaşık 18 bin öğrenciye bilgilendirme yapıldığını, yılı sonuna kadar 50 bin öğrenciye ulaşılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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