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Adıyaman'da Hamas Lideri Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı

ADIYAMAN - Hamas Lideri İsmail Haniye'nin şehit edilmesi nedeniyle Adıyaman 'da gıyabi cenaze namazı kılınarak, İsrail protesto edildi.

Yenipınar Cami'nde kılınan İkindi Namazının ardından Diemokrasi Parkı'nda toplanan vatandaşlar, Hamas Lisedi İsmail Haniye'nin şehit edilmesini tekbirler, sloganlar eşliğinde protesto ederek, gıyabi cenaze namazı kıldı.

Gıyabi cenaze namazı öncesinde çeşitli sivil toplum kurularından oluşan Filistin Dayanışma Platformu adına basın açıklamasını yapan Mücahit Tekin, "Artık tam anlamıyla söz bittiği yerdeyiz. ailesi ve en yakınlarını rabbine kurban vermesi nedeniyle ebu'ş şüheda yani şehitlerin babası olarak nitelendirdiğimiz büyük komutan ve aziz lider İsmail Haniye'nin şehadeti büyük bir dönüm noktasıdır. Şehit veren değil şehit kazanan bir mektebin öğrencileri olarak çok iyi biliyoruz ki; İsmail Haniye'nin şehadeti bir son değil muazzam bir başlangıçtır" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından kılınan gıyabi cenaze namazının ardından dua edildi.