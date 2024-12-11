Adıyaman'da İbadethaneler Temizleniyor

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(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki cami, cemevi ve taziye evlerinde düzenli temizlik ve bakım çalışmalarına devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi, deprem sonrası kent genelinde başlattığı temizlik ve bakım çalışmalarını, ibadethanelerde de sürdürüyor. Belediye ekipleri tarafından cami, cemevi ve taziye evlerinde düzenli olarak zemin halılar yıkanırken, lavabolar ve avlularda bakım ve onarım işlemleri gerçekleştiriliyor.

Belediye ekiplerine teşekkür eden Ebubekir Sıddık Camii İmam Hatibi Hasan Doğan, "Adıyaman Belediyesinin temizlik hizmetlerinden memnunuz. Allah razı olsun. Bu hizmetlerin devamını diliyoruz" dedi.

Alevi Kültür Dernek Başkanı Hasan Çalış ise "Başta Belediye Başkanımız ve personele teşekkür ediyoruz. Halılarımızı yıkadılar, genel temizliğimizi yaptılar, teşekkür ediyoruz" diye konuştu.