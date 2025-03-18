Adıyaman'da İkinci Kreş ve Gündüz Bakımevinin Temeli Atıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da İkinci Kreş ve Gündüz Bakımevinin Temeli Atıldı

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Adıyaman Belediyesi, Akın Global Eğitim ve Yardım Vakfı'nın desteğiyle Yeşilyurt Mahallesi'nde ikinci kreş ve gündüz bakımevinin temelini attı. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, seçim vaatleri arasında yer alan 'her mahalleye kreş' hedefini sürdüreceklerini belirtti.

18.03.2025 10:06  Güncelleme: 11:10
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(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, Akın Global Eğitim ve Yardım Vakfı'nın desteğiyle ikinci kreş ve gündüz bakımevinin temel atma törenini gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Bugün burada bu tabloyu gören tüm iş insanlarına, Adıyamanlılara ve Adıyaman dostlarına sesleniyoruz: Desteğinizi esirgemeyin, çünkü sizler destek oldukça yaralarımız daha hızlı sarılacak, kentimiz daha çabuk ayağa kalkacak ve çocuklarımız geleceğe umutla hazırlanacak" dedi.

Başkan Tutdere, seçim vaatleri arasında yer alan "her mahalleye kreş" sözünü yerine getirmeye devam ediyor. Akın Global Eğitim ve Yardım Vakfı'nın desteğiyle Yeşilyurt Mahallesi'ne ikinci kreş ve gündüz bakımevinin temeli atıldı.

Temel atma törenine, Tutdere'nin yanı sıra Akın Global Eğitim ve Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Akın, CHP İl Başkanı Engin Doğan, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Başkan Tutdere, 6 Şubat Depremleri'nin ardından en büyük mağduriyeti yaşayan kesimin anneler ve çocuklar olduğuna dikkati çekerek, eğitim yatırımlarının devam edeceğini belirtti. Tutdere, şöyle konuştu:

"11 ayda iki kreşi Adıyaman'ımıza kazandırdık"

"Deprem sürecinde en çok mağdur olan kesim anneler ve çocuklarımız oldu. Belediye olarak söz verdiğimiz gibi, onların mağduriyetini giderecek, çocuklarımızı geleceğe hazırlayacak hizmetleri hayata geçiriyoruz. Seçim vaatlerimizden biri her mahalleye bir kreş kazandırmaktı. 11 ayda iki kreşi Adıyaman'ımıza kazandırdık. İlk kreşimizi Yeni Mahalle'de tamamladık, bugün ise ikinci kreşimizin temelini atıyoruz. Önümüzde uzun bir yol var ama hedefimiz net: Her mahalleye bir kreş yaparak çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamına kavuşmasını sağlamak."

Adıyaman'ın dayanışmaya ve desteğe ihtiyacı olduğunu vurgulayan Başkan Tutdere, iş insanları ve hayırseverlere şu sözlerle çağrıda bulundu:

"1954'ten bu yana ilk kez Adıyaman Belediyesi kreş açıyor"

"Adıyaman, 1954 yılında il oldu ancak bugüne kadar belediyenin bir tane bile kreşi yoktu. 31 Mart'ta halkımızın desteğiyle göreve geldik ve 11 ay içinde ikinci kreşimizin temelini atmış olduk. Daha yapacak çok işimiz var. Tüm mahallelerimize ve muhtarlarımıza söz verdik: Yapabilirsek, gücümüz yeterse, hayırseverlerimizin desteğiyle her mahalleye bir kreş kazandıracağız. Ne demişler, iyilik bulaşıcıdır. Bugün burada bu tabloyu gören tüm iş insanlarına, Adıyamanlılara ve Adıyaman dostlarına sesleniyoruz: Bu kentin desteğe ihtiyacı var. Desteğinizi esirgemeyin, çünkü sizler destek oldukça yaralarımız daha hızlı sarılacak, kentimiz daha çabuk ayağa kalkacak ve çocuklarımız geleceğe umutla hazırlanacak."

Akın Global Eğitim ve Yardım Vakfı Başkanı Mustafa Kemal Akın, doğup büyüdüğü kente bir eğitim yatırımıyla dönmenin kendisi için büyük bir anlam taşıdığını belirterek, "Adıyaman Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Tutdere bizlere öncülük etti, destek verdi ve yol açtı. Biz de bu açtığı yolda ilerledik ve bugün buradayız. Umarım bu kreş, ileride açılacak yeni kreşlerin de öncüsü olur. Çocuklarımızın eğitim aldığı, mutlu bir şekilde büyüdüğü bir yer haline gelir" diye konuştu.

Söz konusu yatırımın anneler ve çocuklar için büyük bir değer taşıdığını vurgulayan CHP İl Başkanı Engin Doğan ise "Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Tutdere ve hayırsever Mustafa Kemal Akın, bu mahalledeki anneler ve çocuklar için çok kıymetli bir projeyi hayata geçiriyor. Fabrikalar yapabilirsiniz, büyük sanayi yatırımları gerçekleştirebilirsiniz ama bu yatırım, sadece ekonomik bir anlam taşımıyor. Bu yatırım, annelerin yüreğini fethedecek. Onları mutlu edecek ve o mutluluk, doğrudan çocuklara yansıyacak. İşte bu yüzden, eğitim yatırımları toplum için en büyük kazanımlardan biridir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'da İkinci Kreş ve Gündüz Bakımevinin Temeli Atıldı - Son Dakika

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