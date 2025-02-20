Adıyaman'da Kadınlara Yönelik Meslek Edindirme Kursları Ziyareti

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(ADIYAMAN) - Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tekstil firmalarının yöneticileri, Adıyaman Belediyesi'nin kadınlara yönelik düzenlediği meslek edindirme kurslarını ziyaret etti. Ziyaret kapsamında kursiyerlerin eğitim süreçleri ile ilgili bilgi alınırken, firma yetkilileri kursları başarıyla tamamlayan kadınları istihdam etmeyi hedeflediklerini belirtti.

2024 Eylül ayında Adıyaman Belediyesi ve Sıfır Ayrımcılık Derneği (Solider Suisse) iş birliğiyle başlatılan proje, kadınların mesleki yeterlilik kazanmasını sağlayarak iş gücü piyasasına katılımını teşvik etmeyi amaçlıyor. Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezleri'nde yürütülen eğitimler kapsamında 160 kadın; Giyim Atölyesi ve Düz Dikiş Atölyesi'ne katılıyor; Türk Mutfağı, Halı ve Kilim Dokumacılığı, Makine Nakışları ve Tekstil Model Makinacı alanlarında eğitim alıyor.

Gelişim Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Cırık ve Turan Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Turan, nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak ve sektördeki kalifiye eleman açığını gidermek amacıyla Kadın Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Firma yetkilileri, kursiyerlerin eğitim süreçlerini yerinde inceleyerek, mezun olacak kadınların istihdama kazandırılmasına yönelik iş birliği olanaklarını değerlendirdi.

Tekstil sektörü temsilcileri, nitelikli ara eleman bulmakta zorlandıklarını belirterek, bu tür projelerin bölgedeki istihdama önemli katkı sağlayacağını dile getirdi. Firma yetkilileri, kadın istihdamını destekleyen projeye verdiği katkılardan dolayı Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür etti.

Başkan Tutdere, kadınların iş hayatına kazandırılmasının hem aile ekonomisine hem de şehrin kalkınmasına katkı sağlayacağını belirterek, "Kadın istihdamını artırmaya yönelik projeleri desteklemeye devam edeceğiz. İş dünyasıyla iş birliğimizi sürdürerek daha fazla kadının meslek edinmesini ve istihdama katılmasını sağlayacağız" dedi.