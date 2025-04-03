Adıyaman'da Kayıp Şahıs Aranıyor - Son Dakika
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Adıyaman'da Kayıp Şahıs Aranıyor

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Hasan Yılmaz, Adıyaman Atatürk Barajı'nda kayboldu. Arama çalışmaları sürüyor.

03.04.2025 01:45
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Kayıp şahıs su altı ve su üstünde aranıyor

ADIYAMAN - Adıyaman Atatürk Barajı'nda bayramın ikinci günü kaybolan Hasan Yılmaz'ı su altı ve su yüzeyinde arama çalışmaları sürüyor.

Ramazan Bayramı'nın 2. günü Kahta ilçesi Belören Köyü yakınlarında 2 arkadaşıyla Atatürk Barajı'nda görülen ve bir daha haber alınamayan döner ustası Hasan Yılmaz'ı arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Almak istediği tekneyi denemek amacıyla Atatürk Barajı'nda kullanan Hasan Yılmaz, bir süre sonra buluşacağı arkadaşlarıyla buluşmadı. Durumunu merak eden arkadaşları şahsı aradıklarında tekneyi kıyıda buldu ancak şahsı bulamadı. 112 acil çağrı merkezine bilgi verildi. Olay yerine, sağlık, jandarma, AFAD ve polis dalgıç ekipleri sevk edildi. Malatya ve Elazığ'dan takviye ekiplerinde gelmesiyle toplam 38 kişiden oluşan su altı ve su üstü ekipleri cihazların yardımıyla kayıp şahsı arıyor.

Kayıp şahıs su altı ve su üstünde aranıyor

Olayın meydana geldiği 3. günde arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Kaybolan şahsın yakınlarının umutlu bekleyişleri her geçen zamanda yerini umutsuzluğa bırakıyor. Çalışmalarla ilgili bilgi veren AFAD İl Müdür Vekili Abdurrahman Biçer, "Bu gün yine aynı ekip, toplamda 38 gerek su üstü gerekse su altı ekibiyle çalışmalar devam ediyor. Şuanda bize gösterilen alan tekneleri, balıkçı teknelerin indiği yer ile o kazaya uğradığı iddia edilen teknenin bulunduğu yer alanı tarıyoruz" dedi.

Hasan Yılmaz'ın yakını Nuri Rençber ise konuşmasında, "Burada 3-4 arkadaş beraberlermiş. Arkadaşları yukarı doğru çıkarken onlar bir buluşma yeri belirlemiş. Hasan, 'ben tekneyi deneyim, tekne ile oraya gideyim, siz de araçla gidin' demiş. O arada onlar yukarı çıktıktan beş dakika sonra aşağı bakıyorlar ki tekne boş. Teknenin üzerinde kimse yok. Geri aşağı döndüklerinde teknenin boş olduğunu görüyorlar, terliklerinin suyun üzerinde olduğunu söylüyorlar. Ondan sonra bir haber alamadık. Bu 3 gündür arama tarama çalışmalarından bir şey çıkmadı" sözlerini kullandı.

Belören Köyü Muhtarı Mehmet Adalı ise konuşmasında, "Askerimiz, jandarmamız, AFAD'ımız bayağı bir yoğun çalışma var. İnşallah bulabiliriz bu günlerde, umudumuz odur. Deneme amacıyla suya çıkmış ve kayığı kenarda bulmuşlar ve düştüğünü düşünüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'da Kayıp Şahıs Aranıyor - Son Dakika

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