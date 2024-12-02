Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekipleri, Mahmut Nedim Ökmen Mahallesi Kepir mevkisinde yol ve asayiş uygulaması yaptı.
64 aracı sorgulayan ekipler, zorunlu kış lastiği takmayan 5 araca 20 bin 345 lira idari para cezası uyguladı.
Denetimlerin kış boyu devam edeceğini belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da Kış Lastiği Denetimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?