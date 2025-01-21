Adıyaman\'da Minibüs ile Kamyonet Çarpıştı: 4 Yaralı

Güncel

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, minibüs ile kamyonetin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Besni- Adıyaman karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 02 ADA 215 plakalı kamyonet ve 02 AF3 985 plakalı minibüs bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan Halil İbrahim Erdoğan, Eray Ülker, Hasan Uçar ve Sinan Türk yaralandı. İhbarla olay yerine gelen ekipler tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kaza silgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Haber: Mustafa ÖNDOĞAN-Kamera -ADIYAMAN-DHA)