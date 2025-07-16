Adıyaman'da Narkotik Uygulaması Yapıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde narkotik ekipleri tarafından "Narkotik uygulaması" gerçekleştirildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu kullanımını ve satışını önlemek amacıyla "Narkotik uygulaması" gerçekleştirdi.

Dron ve narkotik detektör köpek destekli düzenlenen uygulamaya çok sayıda narkotik polisi katılırken, şüpheli kişiler üzerinde Genel Bilgi Tespiti (GBT) ve üst araması yapıldı.

İlçe genelinde çok sayıda kıraathane, park ve bahçeler de denetlendi, şüpheli yerler arandı.