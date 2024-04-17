Adıyaman'da öğrenciler geleneksel oyunlarla mutluluk yaşadı - Son Dakika
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Adıyaman'da öğrenciler geleneksel oyunlarla mutluluk yaşadı

Adıyaman\'da öğrenciler geleneksel oyunlarla mutluluk yaşadı

Adıyaman'da düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Turnuvası'nda yakan top, mendik kapmaca, üçtaş ve sekiz kiremit gibi oyunlar oynayan öğrenciler büyük heyecan ve mutluluk yaşadı. Depremin izlerinin silinmesi ve çocukların güzel bir an yaşaması amacıyla düzenlenen turnuvaya 44 okuldan bin 376 öğrenci katıldı. Öğrenciler, renkli sahnelerin yaşandığı turnuvada birbirleriyle kıyasıya yarışarak büyük bir keyif aldı. Turnuva koordinatörü Abdurrahman Ünal, öğrencilerin stresten kurtulup mutlu olmalarını sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

17.04.2024 14:38
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Öğrenciler geleneksel oyunları oynayarak büyük mutluluk yaşadı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, Geleneksel Çocuk Oyunları Turnuvasında oynanan yakan top, mendik kapmaca, üçtaş ve sekiz kiremit oyunlarında büyük heyecan yaşandı.

6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan iller arasında bulunan Adıyaman'da, depremin izlerinin hafızalarda silinmesi ve çocukların güzel bir an yaşaması için Geleneksel Çocuk Oyunları Turnuvası gerçekleştirildi. Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü salonunda 44 okul, bin 376 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen turnuvada yakan top, mendik kapmaca, üçtaş ve sekiz kiremit oyunları oynandı. Turnuvaya katılan öğrenciler oynadıkları oyunlarla büyük mutluluk ve heyecan yaşadı. Oldukça renkli sahnelerin yaşandığı turnuvada öğrenciler oynadıkları oyunlarla bir biriyle kıyasıya da yarıştı.

Yapılan turnuva ile ilgili bilgi veren Turnuva Koordinatörü Abdurrahman Ünal, "Şubat depreminde Adıyaman çok büyük yaralar aldı, öğrencilerimiz çok etkilendi, bunu kırmak için bakanlığımızın yüz oyun temel prensibine dayanarak geleneksel oyunlar turnuvası yaptık. Kasım ayından bu yana planladığımız oyunların turnuvası bugün başladı. Bugün 44 okulumuz bin 376 öğrencimiz 4 farklı geleneksel oyunda yarıştılar. Üçtaş oyunu, mendil kapmaca, yakan top ve sekiz kiremit oyununda öğrencilerimiz oyun alanında oynuyorlar. Mutlulukları bizim için yeterli, amacımız da o zaten. Öğrencilerimizi bir nebzede olsun stresten kurtarıp mutlu olmasını sağlamak" dedi.

Öğrencilerden Firdevs Polat ise konuşmasında, "Eski oyunları oynadık. Yarışmaya geldik, iki defa geldik ve ikisini de kazandık. Burada herkesin katkısı oldu bizlere. Bizlere katkısı olanlara teşekkür ediyorum. Çok güzeldi, iyi ki geldik ve iyi ki kazandık" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Adıyaman, Çocuk, Spor, Güncel, Son Dakika

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