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Adıyaman'da park halindeki kamyonetten akü çalınmasıyla ilgili şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Adıyaman'da park halindeki kamyonetten akü çalınmasıyla ilgili şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da Halit Kara'ya ait park halindeki kamyonetten çalınan akü ile ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Ç.Y'yi yakaladı. Zanlı mahkemeye sevk edilerek tutuklandı. Çalınan akü ise sahibine teslim edildi.

Adıyaman\'da park halindeki kamyonetten akü çalınmasıyla ilgili şüpheli tutuklandı
21.12.2023 - 16:28,
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Adıyaman'da park halindeki kamyonetten akü çalınmasıyla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Kayalık Mahallesi'nde Halit Kara'ya ait park halindeki 02 HV 553 plakalı kamyonetin aküsünün çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, eşkali belirlenen şüpheli Ç.Y'yi yakaladı. Mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Öte yandan çalınan akü ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA
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Asayiş Şube Müdürlüğü, Adıyaman, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da park halindeki kamyonetten akü çalınmasıyla ilgili şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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