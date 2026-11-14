Adıyaman'da polisin dur ihtarına uymayan sürücüye 192 bin TL idari para cezası verildi - Son Dakika
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Adıyaman'da polisin dur ihtarına uymayan sürücüye 192 bin TL idari para cezası verildi

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Adıyaman\'da polisin dur ihtarına uymayan sürücüye 192 bin TL idari para cezası verildi
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Adıyaman'da Siteler Mahallesi'nde akşam polisin 'Dur' ihtarına uymayan plakasız elektrikli motosiklet sürücüsü, kaçtıktan sonra polis ekiplerinin takibiyle yakalandı. Yakalanan sürücüye 192 bin TL idari para cezası uygulandı.

ADIYAMAN'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan elektrikli motosiklet sürücüsüne 192 bin TL para cezası uygulandı.

Olay, akşam saatlerinde Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, plakasız elektrikli motosiklet sürücüsüne 'Dur' ihtarında bulundu. Ancak ihtara uymayan sürücü, kaçtı. Polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanan sürücüye, 192 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Adıyaman'da polisin dur ihtarına uymayan sürücüye 192 bin TL idari para cezası verildi - Son Dakika
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