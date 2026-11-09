Kar maskeli şüpheli pompalı tüfekle Adıyaman\'da kuyumcuya girdi, motosikletle kaçtı

Kar maskeli şüpheli pompalı tüfekle Adıyaman'da kuyumcuya girdi, motosikletle kaçtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'da sabah saatlerinde Sümerevler Mahallesi'ndeki bir kuyumcu dükkanı, elinde pompalı tüfekle içeri giren kar maskeli bir kişinin hedefi oldu. Soyguna kalkışan ancak amacına ulaşamayan şüpheli, dükkandan çıkıp motosikletine binerek uzaklaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından polis, şüphelinin kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma yürütüyor.
ADIYAMAN'da, pompalı tüfekle kuyumcu dükkanına giren kar maskeli şüpheli, soygun girişiminde sonuç alamayınca kaçtı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
KAR MASKESİ VE POMPALI TÜFEKLE GİRDİ
Olay, sabah saatlerinde, Sümerevler Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzünü kar maskesiyle gizleyen ve elinde pompalı tüfek bulunan şüpheli, girdiği kuyumcu dükkanında soygun girişiminde bulundu. Amacına ulaşamayıp panikleyen şüpheli, dükkandan çıkıp motosikletiyle kaçtı.
POLİS ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE
İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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