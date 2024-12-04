Adıyaman'da Raysız Tramvay Teknolojisi için Çalışmalar Başladı - Son Dakika
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Adıyaman'da Raysız Tramvay Teknolojisi için Çalışmalar Başladı

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Adıyaman Belediyesi, vizyon projeleri arasında bulunan Raysız Tramvay Teknolojisi için Çin CRRC yetkilileriyle birlikte saha incelemelerine başladı. Başkan Tutdere, projenin şehrin ulaşımını rahatlatmayı hedeflediğini ifade etti.

04.12.2024 12:53  Güncelleme: 13:32
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(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi'nin vizyon projeleri arasında yer alan Raysız Tramvay Teknolojisi için çalışmalar başladı. Çin CRRC yetkilileri, Metro İstanbul yöneticileriyle Adıyaman'da saha incelemelerinde bulundu.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin 5 Kasım'da katıldığı Çin çalışma ziyaretinde CRRC firmasına yapılan ziyaret dolayısıyla Çinli heyet dün Adıyaman'a gelerek, Raysız Tramvay Teknoloji araçları için saha incelemesinde bulundu. İnceleme ziyaretine Çinli firma yetkililerinin yanı sıra Metro İstanbul A.Ş. yetkilileri de katıldı.

Heyet önce Başkan Tutdere ile toplantı yaptı, ardından Atatürk Bulvarı'nda araçların kurulacağı alana saha ziyaretinde bulundu.

Başkan Tutdere, söz konusu ziyarete ilişkin yılın son meclis toplantısında meclis üyelerini bilgilendirdi. Hafta sonu İstanbul'da yapılacak görüşme ile fiyat konusunun netleşeceğini, ardından araçların kurulumu sürecinin başlatılacağını söyleyen Başkan Tutdere, şu bilgileri verdi:

"Adıyaman'ın en büyük sorunlarından biri olan ulaşımı rahatlatmak için çığır açan bir proje üzerinde çalışıyoruz. Çin ve Japonya'ya yaptığımız çalışma ziyaretlerinde, şehrimizi ve yaşadığımız deprem sonrası zorlukları anlattık. Çin CRRC firmasıyla yeni nesil, çevre dostu elektrikli toplu taşıma araçları üzerine protokol imzaladık. Adıyaman için tasarlanan bu araçlar, üç vagonlu, elektrikli ve şerit takip sistemiyle çalışan, pilotsuz hareket edebilen modern ulaşım çözümleri sunuyor. Atatürk Bulvarı gibi mevcut güzergahlarda fiziki değişiklik yapmadan, yalnızca durak ve istasyon ekleyerek bu araçları kullanmak mümkün olacak. Çinli yetkililer ve Metro İstanbul'un desteğiyle bu projeyi hayata geçirerek şehrimizin trafiğini rahatlatmayı hedefliyoruz."

"Adıyaman'ın trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak"

Projenin şehrin trafiğini rahatlayacağının altını çizen Başkan Tutdere, "Bu proje, Adıyaman'ın trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak. Elektrikli araçlarla çevre dostu, modern ve konforlu bir ulaşım altyapısını halkımızla buluşturacağız. Meclis üyelerimizin desteğiyle bu projeyi en kısa sürede hayata geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'da Raysız Tramvay Teknolojisi için Çalışmalar Başladı - Son Dakika

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