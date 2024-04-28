Adıyaman'da Şehit Olan Polis Memuru Kamuran Üçgül'ün Cenazesi Kadirli'de Defnedildi - Son Dakika
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Adıyaman'da Şehit Olan Polis Memuru Kamuran Üçgül'ün Cenazesi Kadirli'de Defnedildi

Adıyaman\'da Şehit Olan Polis Memuru Kamuran Üçgül\'ün Cenazesi Kadirli\'de Defnedildi

Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis memuru tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Başkomiser Kamuran Üçgül'ün cenazesi, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde defnedildi. Şehidin cenaze törenine ailesi, yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Saldırıyı gerçekleştiren polis memuru ise etkisiz hale getirildi.

28.04.2024 17:38
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Adıyaman'da Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde, polis memuru tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Başkomiser Kamuran Üçgül'ün cenazesi, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde defnedildi.

Polis Merkezi Amiri Üçgül'ün (46) naaşı, Cemalpaşa Mahallesi'ndeki babaevinin önünde helallik alınmasının ardından cenaze töreni için Kadirli Asri Mezarlığı'na götürüldü.

Törene, şehidin babası Mehmet Akif, annesi Gülay, eşi Mutlu, çocukları İrem ve Metehan Üçgül ile yakınlarının yanı sıra Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Ali Çakmak, cenaze namazını kıldırdı.

Namaz sonrası Üçgül'ün naaşı, mezarlıktaki şehitlikte toprağa verildi.

Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan polis memuru S.U.Ş, 27 Nisan'da beylik silahıyla Polis Merkezi Amiri Başkomiser Kamuran Üçgül ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Komiser Gökhan Özer'e ateş açmış, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polisler müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, saldırıyı gerçekleştiren polis memuru yaralı şekilde etkisiz hale getirilmişti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Adıyaman'da Şehit Olan Polis Memuru Kamuran Üçgül'ün Cenazesi Kadirli'de Defnedildi - Son Dakika
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