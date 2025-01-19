Adıyaman\'da Silahlı Kavga: 3 Tutuklama

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Adıyaman'daki silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde iki kişi arasında 15 Ocak'ta çıkan ve bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan O.K. E.İ. B.D. tutuklandı, S.K. ve M.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilerin İstanbul'dan gelerek İmamağa Mahallesi'nde bir aracın plakasını çalarak olayı gerçekleştirdiği daha sonra Kastamonu'ya gittiği ve orada yapılan operasyonla yakalandığı öğrenildi.