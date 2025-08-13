Adıyaman\'da Sünnet Şöleni Düzenlendi

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Adıyaman'da 25 çocuk için sünnet şöleni gerçekleştirildi.

Sünnet şöleni kapsamında çocuklar ve aileleri, Meydan Camisi'nde toplandı.

Çocuklar kendileri için süslenen araçlarla Adıyaman Üniversitesi'nden başlayarak kent merkezinde konvoyla şehir turu yaptı.

Konvoyun ardından çocuklar, gönüllerince lunaparkta eğlendi.

Beşpınar Mesire alanında devam eden programda, çocuklar çeşitli etkinliklere katıldı.

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, gazetecilere, sünnet şöleni kapsamında kentte 25 çocuğun sünnetinin yaptırıldığını söyledi.

Çocukların doyasıya eğlendiğini belirten Palalı, "Çocuklarımızla birlikte eğlendik, şehir turu attık. Vakıflar Genel Müdürlüğü her zaman muhtaç insanların yanında yer almaktadır. Adıyaman'da da çeşitli hizmet ve projelerimiz devam ediyor. Bugün çocuklarla çok güzel bir organizasyon yaptık, çeşitli ikram ve hediyelerde bulunduk." dedi.

Program, çocuklara bisiklet ve çeyrek altın hediye edilmesiyle sona erdi.