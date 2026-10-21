Adıyaman'da tarihi Mehmet Efendi Konağı 25 yıllığına Kent Müzesi için tahsis edildi - Son Dakika
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Adıyaman'da tarihi Mehmet Efendi Konağı 25 yıllığına Kent Müzesi için tahsis edildi

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Adıyaman\'da tarihi Mehmet Efendi Konağı 25 yıllığına Kent Müzesi için tahsis edildi
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Adıyaman Belediyesi, tarihi Mehmet Efendi Konağı'nı 25 yıllığına Adıyaman Kent Müzesi olarak kullanılmak üzere İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne tahsis etti. Protokolle konağın özgün mimarisi korunurken kentin kültürel mirasının gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, tarihi Mehmet Efendi Konağı'nı "Adıyaman Kent Müzesi" olarak kullanılmak üzere 25 yıllığına İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne tahsis etti. Kentin tarihi ve kültürel mirasını koruyarak gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan proje kapsamında taraflar arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Adıyaman Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel değerlerini koruma ve yaşatma çalışmaları kapsamında önemli bir adım attı. Musalla Mahallesi'nde bulunan ve mülkiyeti belediyeye ait olan tarihi Mehmet Efendi Konağı'nın Kent Müzesi olarak değerlendirilmesi amacıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile iş birliğine gidildi.

Adıyaman Belediye Meclisi'nin eylül ayı toplantısında oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda, konağın tahsis işlemleri için Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye yetki verildi. Meclis kararının ardından hazırlanan 25 yıllık tahsis protokolü, Altınşehir Sosyal Tesisleri'nde Tutdere ile İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mehmet Yelken tarafından imzalandı.

ADIYAMAN'IN TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASI AYNI ÇATI ALTINDA BULUŞACAK

Kentin tarihi, kültürel ve toplumsal hafızasının korunması, belgelenmesi ve gelecek kuşaklara aktarılmasının amaçlandığı protokol kapsamında Kent Müzesi olarak hizmet verecek tarihi konakta, Adıyaman'ın arkeolojik ve etnografik mirasının yanı sıra geleneksel yaşam biçimlerini, sosyal hayatını ve kültürel birikimini yansıtan eser, belge ve materyaller sergilenecek. Kentin geçmişiyle bugünü arasında bağ kuracak müze, Adıyaman'ın kültürel kimliğinin güçlendirilmesine ve sahip olduğu değerlerin ziyaretçilere tanıtılmasına katkı sağlayacak.

TARİHİ KONAĞIN ÖZGÜN MİMARİSİ KORUNACAK

Mehmet Efendi Konağı'nın tarihi dokusu ve özgün mimari özellikleri korunacak. Bu doğrultuda yapıda gerçekleştirilecek bakım, onarım, restorasyon ve sergileme düzenlemeleri, ilgili koruma mevzuatı çerçevesinde gerekli izin ve onaylar alınarak yapılacak. Müzede yer alacak eser ve materyallerin temini, kayıt altına alınması, korunması ve muhafazası da ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde yürütülecek.

Adıyaman Belediyesi, konağın müze olarak değerlendirilmesine yönelik idari süreçlere ve ihtiyaç duyulan belediye hizmetlerine mevzuat çerçevesinde destek sağlayacak. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ise müzenin işletilmesi, ziyaretçi hizmetleri, güvenlik, temizlik, günlük işletme giderleri ve müzecilik faaliyetlerinden sorumlu olacak.

Tutdere, projeye ilişkin değerlendirmesinde, şunları kaydetti:

"KALICI KATKILAR SUNACAĞINA İNANIYORUM"

"Adıyaman, binlerce yıllık tarihi, kültürel zenginliği ve güçlü toplumsal hafızasıyla önemli bir mirasa sahip. Bu mirası korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin ortak sorumluluğu. Bu anlayışla, Belediyemize ait tarihi Mehmet Efendi Konağı'nı Kent Müzesi olarak değerlendirmek üzere İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze tahsis ederek bu doğrultuda önemli bir adım attık. Amacımız, Adıyaman'ın geçmişine ışık tutan değerleri bir araya getirmek, kentimizin tarihini ve kültürel kimliğini hemşehrilerimizle ve ziyaretçilerimizle buluşturmak. Tarihi yapılarımızı korurken onları kent yaşamının bir parçası haline getirmeyi de önemsiyoruz. Bu iş birliğinin Adıyaman'ımızın kültürel hafızasına kalıcı katkılar sunacağına inanıyorum. Sürece katkı sağlayan Belediye Meclisimizin değerli üyelerine ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'müze teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
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