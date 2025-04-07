Adıyaman'da toz taşınımı etkili oluyor
ADIYAMAN - Adıyaman'da önceki gün akşam saatlerinden itibaren etkili olan toz taşınımı nedeniyle gökyüzünü toz bulutu kapladı.
Adıyaman'da toz taşınımı etkili oluyor. Dün akşam saatlerinde başlayan toz taşınımının devamında gelen yağmur, çamur olarak yağdı. Vatandaşların araçlarının üzeri çamur damlacıklarıyla kaplandı.
Akşam saatlerinde etkili olan toz taşınımı, gün iç erişinde de etkisini sürdürdü. Kent merkezinde gökyüzünde toz taşınımı nedeniyle toz bulutu gözle görüldü.
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