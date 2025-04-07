Adıyaman'da Toz Taşınımı Etkili - Son Dakika
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Adıyaman'da Toz Taşınımı Etkili

Adıyaman\'da Toz Taşınımı Etkili

Adıyaman'da etkili olan toz taşınımı gökyüzünü kapladı, yağmur çamur olarak yağdı.

07.04.2025 20:58
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Adıyaman'da toz taşınımı etkili oluyor

ADIYAMAN - Adıyaman'da önceki gün akşam saatlerinden itibaren etkili olan toz taşınımı nedeniyle gökyüzünü toz bulutu kapladı.

Adıyaman'da toz taşınımı etkili oluyor. Dün akşam saatlerinde başlayan toz taşınımının devamında gelen yağmur, çamur olarak yağdı. Vatandaşların araçlarının üzeri çamur damlacıklarıyla kaplandı.

Akşam saatlerinde etkili olan toz taşınımı, gün iç erişinde de etkisini sürdürdü. Kent merkezinde gökyüzünde toz taşınımı nedeniyle toz bulutu gözle görüldü.

Kaynak: İHA

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