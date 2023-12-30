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Adıyaman'da Traktör Kazası: 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti, Anne Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da Traktör Kazası: 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti, Anne Ağır Yaralandı

Adıyaman'da, yolun karşısına geçmek isterken traktörün çarptığı Deniz Taş (7) yaşamını yitirdi, annesi Gülay Taş ise ağır yaralandı. Kaza sonucunda çocuk hayatını kaybederken, annenin hayati tehlikesi devam ediyor. Traktör sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman\'da Traktör Kazası: 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti, Anne Ağır Yaralandı
30.12.2023 - 20:18,
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ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmek isterken traktörün çarptığı Deniz Taş (7) yaşamını yitirdi, annesi Gülay Taş ise ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. H.Ş. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülay Taş ve yanındaki çocuğu Deniz Taş'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan anne ve çocuğu ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Deniz Taş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Deniz Taş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken annesi Gülay Taş'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Traktör sürücüsü H.Ş.'nin gözaltına alındı; kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Adıyaman'da Traktör Kazası: 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti, Anne Ağır Yaralandı - Son Dakika
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