Adıyaman\'da traktör kazası: Çocuk hayatını kaybetti, anne ağır yaralandı

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Adıyaman'da traktörün çarptığı çocuk öldü, annesi ağır yaralandı.
H.Ş. idaresindeki 02 AAU 869 plakalı traktör, Cumhuriyet Mahallesi 3'üncü çevre yolunda, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülay Taş ve çocuğu Deniz Taş'a (7) çarptı.
Kazada anne ve çocuğu ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Deniz Taş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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