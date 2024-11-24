Adıyaman'da Yağışlar Su Birikintilerine Neden Oldu

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Adıyaman'da öğle saatlerinde başlayan yağış etkisini sürdürdü.

Kent genelindeki yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

Bazı araçlar, trafikte ilerlerken zaman zaman güçlük çekti.

Trafik ekipleri, yolda sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, belediye ekipleri, tıkanan mazgalların açılması için çalışma başlattı.