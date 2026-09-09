Adıyaman\'da zabıta ekipleri yaz döneminde 2 bin 408 iş yerini denetledi

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarını kapsayan üç aylık dönemde kent genelinde 2 bin 408 iş yerini denetledi. Halk sağlığı, tüketici hakları ve kent düzeninin korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında 186 idari yaptırım tutanağı düzenlenirken, 153 Zabıta Hattı'na ulaşan bin 706 başvuru da değerlendirmeye alındı.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların sağlıklı ve güvenli hizmet almasını sağlamak, tüketici haklarını korumak ve kent düzenini güçlendirmek amacıyla yaz dönemi boyunca denetim çalışmalarını sürdürdü.

2026 yılının Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan üç aylık süreçte fırınlardan marketlere, lokantalardan kasaplara, kuaförlerden otopark ve oto yıkama işletmelerine kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş yerleri denetlendi.

Ekipler, haziran ayında 688, temmuz ayında 754 ve ağustos ayında 966 olmak üzere yaz dönemi boyunca toplam 2 bin 408 iş yerinde denetim gerçekleştirdi.

GIDA İŞLETMELERİNE YOĞUN DENETİM

Zabıta ekipleri, halk sağlığının korunması amacıyla özellikle gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik kontrollere ağırlık verdi. Üç aylık dönemde 427 market ve gıda işletmesi, 421 fırın, 419 lokanta, 247 pastane ve tatlı salonu ile 247 et ve et ürünleri işletmesi denetlendi. Bunun yanı sıra 143 kuaför, 95 otopark ve oto yıkama işletmesi ile farklı sektörlerde faaliyet gösteren 247 iş yerinde kontroller gerçekleştirildi.

Denetimlerde işletmelerin ilgili mevzuat ve belediye kurallarına uygunluğu kontrol edilirken, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir hizmet almasına yönelik gerekli incelemeler yapıldı.

KENT DÜZENİNE AYKIRI FİİLLERE 186 İDARİ İŞLEM

İş yeri denetimlerinin yanı sıra kamusal alanların düzenli ve güvenli kullanımına yönelik çalışmalar da yaz dönemi boyunca devam etti. Ekipler tarafından çevre kirliliği nedeniyle 81, kaldırım işgali nedeniyle 53, dilencilik nedeniyle 32 ve vatandaşları rahatsız etmeye yönelik fiiller nedeniyle 20 olmak üzere toplam 186 idari yaptırım tutanağı düzenlendi.

153 ZABITA HATTI'NA BİN 706 BAŞVURU

Vatandaşların talep, öneri ve şikayetlerini ilettiği 153 Zabıta Hattı da yaz dönemi boyunca yoğun şekilde kullanıldı. Haziran ayında 532, temmuz ayında 576 ve ağustos ayında 598 olmak üzere üç ayda toplam bin 706 başvuru kayıt altına alındı. Başvurular zabıta ekipleri tarafından değerlendirilerek konularına göre ilgili birimlere yönlendirildi.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, üç aylık denetim verilerinin Zabıta Müdürlüğü'nün kent yaşamının farklı alanlarında yürüttüğü çalışmaların kapsamını ortaya koyduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"ESNAFIMIZLA AYNI SORUMLULUĞUN PAYDAŞLARI OLARAK HAREKET EDİYORUZ"

"Yaz dönemi boyunca 2 bin 408 iş yerinde gerçekleştirilen denetimler, zabıta teşkilatımızın kent yaşamının birçok alanında üstlendiği sorumluluğun önemli bir göstergesidir. Bizim için denetimin temel amacı ceza yazmak değil; halk sağlığını ve tüketici haklarını korumak, kurallara uygun çalışan esnafımızın hakkını gözetmek ve kentte ortak bir düzen oluşturmaktır. Esnafımızla karşı karşıya değil, aynı sorumluluğun paydaşları olarak hareket ediyoruz. Kurallara uyan, hemşehrilerimize sağlıklı ve güvenilir hizmet sunan bütün esnafımızın yanındayız. Bununla birlikte vatandaşlarımızın haklarını ve kamusal alanlarımızdaki düzeni korumak konusunda da sorumluluğumuzu kararlılıkla yerine getiriyoruz. Hemşehrilerimizin 153 Zabıta Hattı üzerinden ilettiği her talep ve bildirimi önemsiyor, kentimizin hizmet kalitesini ve yaşam standartlarını yükseltmek için değerlendiriyoruz."