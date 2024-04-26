Adıyaman'daki Grand İsias Oteli davasının ikinci duruşması devam ediyor - Son Dakika
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Adıyaman'daki Grand İsias Oteli davasının ikinci duruşması devam ediyor

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan Adıyaman'daki Grand İsias Oteli davasının ikinci duruşması Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam ediliyor. Otelde yaşamını yitiren Özgür İçme'nin babası Meriç İçme, dava için hazırlanan bilirkişi raporunun detaylıca incelenmesi, aileler olarak hazırladıkları raporunda dikkate alınması gerektiğini söyledi.

26.04.2024 13:23
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HABER: DİLAN KUTLU KAMERA: DURSUN ALKAYA

(ADIYAMAN) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan Adıyaman'daki Grand İsias Oteli davasının ikinci duruşması Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam ediliyor. Otelde yaşamını yitiren Özgür İçme'nin babası Meriç İçme, "Raporlara itiraz ediyorlar çünkü gerçeklerin söyleneceğini biliyorlar. Gerçek raporları biliyorlar. Gazi Üniversitesi tarafından hazırlanan raporun yetersiz olduğunu da biliyorlar ama kendi taraflarına çektikleri için istemiyorlar. Mahkeme başkanı dinleyecek ve gerçekleri görecekler" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan Adıyaman'daki Grand İsias Oteli davasının ikinci duruşması Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam ediliyor. Otelde yaşamını yitiren Özgür İçme'nin babası Meriç İçme, dava için hazırlanan bilirkişi raporunun detaylıca incelenmesi, aileler olarak hazırladıkları raporunda da dikkate alınması gerektiğini söyledi.

"MAHKEME BAŞKANI DİNLEYECEK VE GERÇEKLERİ GÖRECEK"

Duruşmaya verilen arada ANKA Haber Ajansı'na konuşan yaşamını baba Meriç İçme, şunları kaydetti:

"Bizim uzman raporlarımız var. Karşı taraf ısrarla dinlemek istemiyor. O yüzden mahkeme beş dakika ara verdi. Biz adaletin gerçekten sağlanmasını istiyoruz. Bilirkişi raporlarının daha da incelemelerini istiyoruz. Biz bunları uzmanlara danıştık. Onların çıkardığı raporları burada sunduk. Raporlara itiraz ediyorlar çünkü gerçeklerin söyleneceğini biliyorlar. Gerçek raporları biliyorlar. Gazi Üniversitesi tarafından hazırlanan raporun yetersiz olduğunu da biliyorlar ama kendi taraflarına çektikleri için istemiyorlar. Mahkeme başkanı dinleyecek ve gerçekleri görecekler. Bizim raporlarımızın dinlenecek olmasının olumlu bir gelişme olduğunu düşünüyoruz. Doğru ve tarafsız olarak bilirkişi raporlarını aldık."

Adıyaman\'daki Grand İsias Oteli davasının ikinci duruşması devam ediyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'daki Grand İsias Oteli davasının ikinci duruşması devam ediyor - Son Dakika

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