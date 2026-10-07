Adıyaman Filistin Dayanışma Platformu Gazze soykırımının 3. yılında yürüyüş düzenledi

Adıyaman Filistin Dayanışma Platformu Gazze soykırımının 3. yılında yürüyüş düzenlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsrail'in Gazze'deki soykırımının 3. yılı Adıyaman'da yürüyüşle protesto edildi. Adıyaman Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde Mimar Sinan Parkı'ndan kent meydanına yürüyen vatandaşların katıldığı programda İsrail saldırılarının son bulması ve kalıcı barış istendi.
Adıyaman'da, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 3. yılını protesto etmek ve Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.
Adıyaman Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde düzenlenen program kapsamında Mimar Sinan Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlar, kent meydanına kadar yürüdü.
Programda konuşan İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Ateş, İsrail'in saldırılarının sona ermesi ve Filistin'de kalıcı barışın sağlanması gerektiğini belirtti.
Adıyaman Filistin Dayanışma Platformu Başkanı Abdurrahman Kurt da Filistin halkına destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.
Kur'an-ı Kerim'in okunduğu program, Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı'nın yaptığı duanın ardından sona erdi.
Kaynak: AA
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