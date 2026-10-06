Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki özel okullarda destek yüzde 35 arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki özel okullarda destek yüzde 35 arttı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki özel okullarda öğrencilere ödenen eğitim desteği yüzde 35 artırıldı. İlkokul 4'üncü sınıfa 44 bin 906, ortaokul 8'inci ve ortaöğretim 12'nci sınıfa 52 bin 488 lira ödenecek.

Milli Eğitim ile Hazine ve Maliye bakanlıklarınca Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerden Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki özel okullarda öğrenim gören öğrencilere ödenen "eğitim ve öğretim desteği" tutarlarında yüzde 35 oranında artış yapıldı.

"2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı İlçelerindeki Özel Okullarda Öğrenim Gören ve Önceki Yıllarda Eğitim ve Öğretim Desteği Kapsamına Alınıp Öğretim Kademesini Tamamlamayan Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu il ve ilçelerde öğrenim gören öğrenciler adına ödenen eğitim ve öğretim desteğine, 2025-2026 eğitim öğretim yılında ödenen destek tutarlarına göre yüzde 35 oranında artış yapıldı.

Bu eğitim öğretim yılında ilkokul 4'üncü sınıf öğrencilerine 44 bin 906 lira, ortaokul 8'inci sınıf ile ortaöğretim 12'nci sınıf öğrencilerine 52 bin 488 lira ödeme gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
Eğitim DesteğiKahramanmaraşGaziantepAdıyamanNurdağıMalatyaEğitimGüncelHataySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Çakar’dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım Ahmet Çakar'dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
Türkler o ülkeyi terk etmeye başladı Evlerini satışa çıkarıyorlar Türkler o ülkeyi terk etmeye başladı! Evlerini satışa çıkarıyorlar
8 öğrencinin bıçaklandığı ortaokuldan ilk görüntüler: Bu rezalete bak ya 8 öğrencinin bıçaklandığı ortaokuldan ilk görüntüler: Bu rezalete bak ya
Bir kentimiz yasta ’Trafiğin ablası’ olarak tanınan polis memuru canına kıydı Bir kentimiz yasta! 'Trafiğin ablası' olarak tanınan polis memuru canına kıydı
Ünlü kuyumcunun infazının altından bakın hangi suç örgütü çıktı Ünlü kuyumcunun infazının altından bakın hangi suç örgütü çıktı
11:45
Yasin Kol’un hesap hareketleri ortaya çıktı Son 2 sezondaki artış bomba
Yasin Kol'un hesap hareketleri ortaya çıktı! Son 2 sezondaki artış bomba
11:30
Bahçeli 5 yıllık formülü açıkladı: Yürütmede Erdoğan, yasamada MHP
Bahçeli 5 yıllık formülü açıkladı: Yürütmede Erdoğan, yasamada MHP
11:12
Bahçeli: TBMM’de seçimin 2028’de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
Bahçeli: TBMM'de seçimin 2028'de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
10:16
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
10:06
İncirlik Üssü’nü karıştıran taciz skandalı ABD’li kadın astsubay soluğu karakolda aldı
İncirlik Üssü'nü karıştıran taciz skandalı! ABD'li kadın astsubay soluğu karakolda aldı
09:28
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 11:48:05. #7.12#
SON DAKİKA: Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki özel okullarda destek yüzde 35 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei