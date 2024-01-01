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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde huzur ve güven uygulaması yapıldı - Son Dakika
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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde huzur ve güven uygulaması yapıldı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, yılbaşı tedbirleri kapsamında yapılan huzur ve güven uygulamasında, polis ekipleri Çelikhan-Adıyaman ve Çelikhan-Malatya kara yolu üzerinde uygulama yaparken, Cumhuriyet Meydanı'ndaki kıraathane, çay ocağı ve kafeteryalarda da kontrol gerçekleştirdi. Toplamda 120 araç ve 1118 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı.

Adıyaman\'ın Çelikhan ilçesinde huzur ve güven uygulaması yapıldı
01.01.2024 - 15:27,
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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde huzur ve güven uygulaması yapıldı.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında Çelikhan-Adıyaman ve Çelikhan- Malatya kara yolu üzerinde uygulama yaptı.

Ekipler ayrıca Cumhuriyet Meydanı'ndaki kıraathane, çay ocağı ve kafeteryalarda da kontrol gerçekleştirdi.

Polis ekipleri, 120 araç ile 1118 kişinin kimliğini sorguladı.

Kaynak: AA
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Adıyaman, Çelikhan, Malatya, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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