Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde huzur ve güven uygulaması yapıldı.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında Çelikhan-Adıyaman ve Çelikhan- Malatya kara yolu üzerinde uygulama yaptı.

Ekipler ayrıca Cumhuriyet Meydanı'ndaki kıraathane, çay ocağı ve kafeteryalarda da kontrol gerçekleştirdi.

Polis ekipleri, 120 araç ile 1118 kişinin kimliğini sorguladı.