Adıyaman Kahta'da silahlı kavgada Cihat Kalan hayatını kaybetti
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki kişi arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. E.A'nın tabancayla ateş etmesi sonucu ağır yaralanan Cihat Kalan, kaldırıldığı Kahta Devlet Hastanesinde kurtarılamadı; polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Karşıyaka Mahallesi'nde iki kişi arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada E.A. yanındaki tabancayla Cihat Kalan'a ateş ederek ağır yaraladı.
Ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Kalan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenaze, otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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