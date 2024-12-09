Adıyaman, Uluslararası Turizm Fuarı'nda Tanıtıldı - Son Dakika
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Adıyaman, Uluslararası Turizm Fuarı'nda Tanıtıldı

Adıyaman Belediyesi, 5-7 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen 18. Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı ve Kongresi'nde kentin tarihi, kültürel ve turistik değerlerini tanıtarak yerel ürünler ve turizm potansiyelini vurguladı.

09.12.2024 12:16  Güncelleme: 13:00
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(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediyesi, 5-7 Aralık 2024 tarihleri arasında düzenlenen 18. Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı ve Kongresi'nde yer alarak şehrin tarihi, kültürel ve turistik değerlerini tanıttı.

Türkiye'nin dört bir yanından sektör temsilcileri ile ilgili kurumların katılım sağladığı 18. Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı ve Kongresi'nde, Adıyaman Belediyesi de yerini aldı. Belediye standında, Adıyaman Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (ADIMEK) tarafından üretilen sanat ürünleri ve Adıpayam Kadın Kooperatifi'nin yöresel ürünleri ziyaretçilerle buluşturuldu. Şehirdeki turizm firmaları ve esnaf da fuarda yer alarak kentin turizm potansiyelini tanıtma fırsatı buldu. Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan başkanlığındaki heyette, Özel Kalem Müdürü Serkan Kaygusuz, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İsmail Günay, Zabıta Müdürü Şeyho Coşkun ve YÖREM A.Ş. Genel Müdürü Ali Hazar bulundu.

Şehirdeki turizm firmaları ile esnafın da katılım sağladığı fuarda, Türkiye'nin önde gelen tur operatörleri ve büyük turizm firmalarıyla bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde, kentin turizm rotalarına yeniden dahil edilmesi ve şehirdeki turizm sektörünün canlandırılması adına önemli adımlar atıldı.

Stant, yerel yöneticiler ve fuar ziyaretçileri tarafından yoğun ilgi gördü. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeybek, Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik ve Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan standı ziyaret etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, fuarın Adıyaman'ın turizm potansiyelinin tanıtımı açısından oldukça verimli geçtiğini belirtti. Kayhan, fuar ile turizm firmalarıyla yapılan görüşmelerin Adıyaman'ın yeniden tur programlarına dahil edilmesi açısından önemli bir adım olduğunu dile getirerek, "Adıyaman Belediyesi olarak, 18. Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı ve Kongresi gibi prestijli bir organizasyonda yer alarak hem turizm hem de yerel üretimlerimizi tanıtma fırsatı yakaladık. Deprem sonrası toparlanma sürecimizde, bu tür platformlarda şehrimizin ekonomik ve sosyal kalkınmasını destekleyecek projelerimizi paylaşmak büyük önem taşıyor. Ziyaretçilerden gördüğümüz ilgi, bu çalışmaların doğru yolda olduğunu gösteriyor" dedi.

Kaynak: ANKA

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