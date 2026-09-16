Adıyaman'da 20 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir fabrikada çalışan 20 işçi, yemek sonrası rahatsızlanarak gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir fabrikada çalışan 20 işçi, yemek sonrası rahatsızlanarak gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Çelik Köyü Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan işçiler, yemek yedikten sonra fenalaştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 20 işçi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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