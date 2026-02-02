Adıyaman ile Buca Arasında Dayanışma Köprüsü... Depremzede Öğrenciler İçin Ücretsiz "Dijital Dershane" Dönemi Başlıyor

(ADIYAMAN) - İzmir Buca Belediyesi tarafından bugüne kadar 20 bini aşkın öğrenciye ulaştırılan "Dijital Dershane" projesi, "Eğitimde Gönül Köprüsü" sloganıyla 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılında Adıyamanlı çocukların kullanımına sunuluyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen dijital eğitim platformu sayesinde öğrenciler; telefon, tablet veya bilgisayarları üzerinden günün her saatinde sisteme erişebilecek.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen ve zorlu koşullarda sınavlara hazırlanan öğrenciler için önemli bir eğitim desteğini duyurdu. İzmir Buca Belediyesi ile imzalanan kardeş belediyecilik protokolü kapsamında Adıyaman'daki tüm öğrenciler "Dijital Dershane" projesinden tamamen ücretsiz yararlanacak.

Alanında uzman eğitmenler tarafından hazırlanan, MEB müfredatına uygun ve 4K görüntü kalitesine sahip binlerce video dersin yer aldığı; 5. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm kademeler için belirli günlerde canlı dersler, online deneme sınavları ve 300 bine yakın sorudan oluşan geniş bir soru havuzu sunan interaktif dershane sayesinde Adıyamanlı öğrencilerin önemli bir eğitim hizmetinden yararlanacağını belirten Tutdere, desteğin gençlerin akademik başarısını güçlendireceğini ve eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlayacağını ifade etti.

Belediye Meclisi kürsüsünden Adıyamanlı gençlere seslenen Tutdere, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile yapılan görüşmeler sonucunda projenin kapsamının netleştirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz sınavlara artık daha güçlü hazırlanacak"

"Deprem nedeniyle zor koşullarda sınavlara hazırlanan evlatlarımız için çok anlamlı bir desteği hayata geçiriyoruz. İlkokuldan liseye, LGS'den YKS ve KPSS'ye kadar tüm sınav sürecindeki gençlerimiz Buca Belediyesinin dijital dershane imkanından ücretsiz faydalanabilecek. Bu güçlü dayanışma için şahsım ve tüm Adıyaman halkı adına Buca Belediye Başkanımıza, yönetimine ve Buca halkına teşekkür ediyorum."

Tutdere, eğitime verilen bu desteğin öğrencilerin motivasyonunu artıracağını ve geleceğe daha umutla bakmalarına katkı sunacağını belirterek, Adıyaman Belediyesi'nin her zaman öğrencinin ve eğitimin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.