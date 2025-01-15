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Adli Tıp ve Adalet Akademisi'nde Atama Değişiklikleri

Adli Tıp ve Adalet Akademisi\'nde Atama Değişiklikleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan atama kararlarıyla Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir görevden alındı ve yerine Bekir Altun atandı. Adli Tıp Kurumu'nda ise çeşitli ihtisas kurullarına yeni üyeler ve başkanlar atandı.

15.01.2025 03:16
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Adli Tıp Kurumu ve Türkiye Adalet Akademisine ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir görevden alındı, yerine Bekir Altun atandı.

Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp İkinci İhtisas Kurulu Başkanlığına Uzm. Dr. Mehmet Ali Selçuk, Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine Uzm. Dr. Ömer Asan, Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Radyoloji Üyeliğine Uzm. Dr. Şener Ağaç, Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Esma Akdemir, Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu İç Hastalıkları Üyeliğine Uzm. Dr. Hanife Balcı, Adli Tıp Onuncu İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Tuğba Özbulat, Adli Tıp Onbirinci İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Muhammed Emre Yılmaz ve Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Halit Çakır getirildi.

Adli Tıp Onuncu İhtisas Kurulu Başkanlığına İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Turan, Adli Tıp Beşinci İhtisas Kurulu Gıda Mühendisliği Üyeliğine Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Sağdıç, Adli Tıp Beşinci İhtisas Kurulu Tıbbi Biyoloji Üyeliğine İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Daşdemir, Adli Tıp Altıncı İhtisas Kurulu Çocuk Nörolojisi Üyeliğine İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Kılıç, Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Üyeliğine Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Koyuncu, Adli Tıp Sekizinci İhtisas Kurulu Aile Hekimliği Üyeliğine Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Ali Oruç, Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu Göğüs Hastalıkları Üyeliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Barış Demirkol, Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Üyeliğine İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Çelik, Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu Ortopedi ve Travmatoloji Üyeliğine İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Serkan Bayram, Adli Tıp Onbirinci İhtisas Kurulu İç Hastalıkları Üyeliğine Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu İç Hastalıkları Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Sedat Özdemir ve Adli Tıp Onbirinci İhtisas Kurulu Kardiyoloji Üyeliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Çelik atandı.

Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Kardiyoloji Üyeliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ertürk ile Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Acil Tıp Üyeliğine, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Nedim Uzun getirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adli Tıp ve Adalet Akademisi'nde Atama Değişiklikleri - Son Dakika

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