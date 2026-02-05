Adnan Kahveci, Vefatının 33'üncü Yılında Kartal'da Mezarı Başında Anıldı - Son Dakika
Adnan Kahveci, Vefatının 33'üncü Yılında Kartal'da Mezarı Başında Anıldı

05.02.2026 16:27  Güncelleme: 17:53
Kartal Belediyesi, trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden eski Devlet Bakanı Adnan Kahveci'yi mezarı başında andı. Törende Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve katılımcılar kahvecinin önemi hakkında düşüncelerini paylaştı.

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, ailesiyle birlikte geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden eski Devlet Bakanı Adnan Kahveci'yi vefatının 33'üncü yılında mezarı başında andı.

Türk siyasetinde kıvrak zekası, fikirleri ve halkla kurduğu güçlü bağlarla iz bırakan Adnan Kahveci için Yakacık Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma programında, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Programa, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri, Trabzon Köprübaşı Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Osman Karamehmetoğlu ve yönetimi, merhum bakanın oğlu Cihan Kahveci ve ailesi, siyasi partilerin il, ilçe başkanları, yöneticileri, kadın ve gençlik kolları temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ile dernekler ve vatandaşlar katıldı.

Anma töreninde konuşan Cihan Kahveci, babasının yalnızca Türkiye'de değil uluslararası kamuoyunda da saygıyla anıldığını belirterek, "Amerikan basını babam için 'Türkiye'nin altın çocuğu' ifadesini kullanmıştı. 'Türkiye altın çocuğunu kaybetti' dediler. Aradan geçen yıllara rağmen unutulmaması bizim için çok kıymetli. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

"Yeni Adnan Kahveciler yetişmeli. Gençlerin önü açık olmalı"

Cumhuriyetin sunduğu fırsat eşitliğine dikkati çeken Kahveci, çalışkan ve yetenekli gençlerin yalnızca emek ve zekalarıyla yükselebileceği bir sistemin önemine vurgu yaparak, "Yeni Adnan Kahveciler yetişmeli. Gençlerin önü açık olmalı" diye konuştu.

"Bu vefa kolay kolay kimseye nasip olmaz"

Yüksel ise törende bulunan tüm misafirlere, dernek başkanlarına, muhtarlara, meclis üyelerine ve katılımcılara teşekkür ederek sözlerine başladı. Kahveci'nin ne kadar kıymetli bir devlet adamı olduğunun bir kez daha hatırlandığını belirten Yüksel, aradan 33 yıl geçmesine rağmen mezarı başında bu denli kalabalık bir katılımın olmasının herkese nasip olmayacak bir vefa örneği olduğunu söyledi.

Ülkeye hizmet etmiş pek çok değerli isim bulunduğunu ancak siyaset ve devlet adamlığının zor bir sorumluluk olduğuna dikkati çeken Yüksel, siyasetin içinde yer alıp bugün adı dahi hatırlanmayan yüzlerce, binlerce insan olduğunu; buna karşın Adnan Kahveci'nin hem ailesi hem hemşehrileri hem de Kartallılar tarafından anılmasının çok özel ve anlamlı olduğunu dile getirdi.

Kahveci'nin yalnızca memleketiyle değil Kartal ile de güçlü bağlar kurduğunu dile getiren Yüksel, o dönemde Kartal'ın birçok ilçeyi kapsayan geniş bir bölge olduğunu hatırlatarak, Kahveci'nin vatandaşlarla birebir ilgilenen, herkesi tek tek dinleyen, notlar alıp mutlaka geri dönüş yapan ve sorunları sonuçlandırmaya çalışan bir devlet adamı olduğunu söyledi. Maliye politikaları başta olmak üzere ülke için önemli adımlar attığını, zor ve cesaret gerektiren konuların üzerine kararlılıkla gittiğini belirtti.

Dönemin şartları ele aldığında bazı meselelerin kolay olmadığını vurgulayan Yüksel, "Dünya konjonktürünü ve bölgemizde yaşananları görüyoruz. Devlet adamlığı ciddi sorumluluk ister. Kahveci de bu sorumluluğu hakkıyla yerine getirmiş bir isimdi" ifadelerini kullandı. Yüksel, Kartal Belediyesi olarak geçmişten bugüne ilçenin değerlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kahveci, "Adnan Kahvecilerin sayısı artsın, umudumuzu yitirmeyelim. Cumhuriyetin evlatlarının daha büyük başarılara imza atacağı günler devam etsin" diye konuştu.

Anma töreni, dualar ve mezara bırakılan karanfillerin ardından katılımcılara lokma ikramında bulunulmasıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA

