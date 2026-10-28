İzmir\'de iç hatlarda durdurulan yolcu, midesinde 322 gram metamfetaminle yakalandı

İzmir'de iç hatlarda durdurulan yolcu, midesinde 322 gram metamfetaminle yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Narkotik ekiplerinin İzmir Adnan Menderes Havalimanı iç hatlar bölümünde şüpheli hareketleri üzerine takibe aldığı kişi, detaylı beden incelemesi için sağlık kuruluşuna götürüldü. Muayenede şüphelinin midesinde 47 kapsül içinde toplam 322 gram metamfetamin tespit edildi. Adliyeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.
İZMİR Adnan Menderes Havalimanı'nda polisin şüphe üzerine sağlık kuruluşuna sevk ettiği yolcunun midesinde 47 kapsül halinde toplam 322 gram metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İÇ HATLARDA TAKİBE ALINDI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın iç hatlar bölümünde şüpheli hareketler sergileyen kişiyi takibe aldı. Bir süre sonra durdurulan şüpheli, detaylı beden incelemesi için sağlık kuruluşuna sevk edildi.
MİDESİNDE 47 KAPSÜL BULUNDU
Sağlık merkezinde uzman ekiplerin gözetiminde yapılan iç beden muayenesinde, şüphelinin midesinde 47 kapsül halinde toplam 322 gram ağırlığında metamfetamin bulundu. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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