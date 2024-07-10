Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü Davasında Yargıtay Kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü Davasında Yargıtay Kararı

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar silahlı suç örgütü davasında temyiz incelemesini tamamladı. Daire, yerel mahkeme kararını temyiz eden 91 sanık yönünden inceleme yaptı. Adnan Oktar'a verilen toplam 8 bin 463 yıl 4 aylık hapis cezasını onaylarken, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan verilen cezayı bozdu. Örgüt yöneticisi kabul edilen 12 isme verilen hapis cezaları da bozuldu. Daire, 78 sanığın mahkumiyet hükümlerini onaylarken, bazı suçlamalar yönünden bozma kararı verdi.

10.07.2024 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar silahlı suç örgütü davasında temyiz incelemesini tamamladı.

Daire, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022'de karar verdiği 215 sanıklı davada, yerel mahkeme kararını temyiz eden 91 sanık yönünden inceleme yaptı.

Buna göre, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar'a, suç örgütü kurma ve yönetme, cinsel istismar ve cinsel saldırı, eğitim öğretim hakkının engellenmesi, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından verilen toplam 8 bin 463 yıl 4 aylık hapis cezasını onadı.

Oktar'a, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan verilen hapis cezası ise "dava yokluğu" gerekçesiyle bozuldu.

Örgüt yöneticisi olduğu belirtilen sanıklardan Ayşegül Hüma Babuna, Bora Yıldız, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan, Tarkan Yavaş, Alev Babuna, Ulviye Didem Ürer, Merve Büyükbayrak, Yeliz Aksoy, Sinem Hacer Tezyapar ve Aylin Atmaca hakkındaki, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlarından verilen hapis cezaları onandı.

Örgüt yöneticisi kabul edilen bu 12 isme, Türk Ceza Kanununun "Örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca fail olarak cezalandırılır." hükmünü içeren 220/5. maddesi gereğince, Oktar'ın işlediği suçlar yönünden verilen hapis cezaları ise "yetersiz gerekçe" nedeniyle bozuldu.

Daire, örgüt üyesi kabul edilen 78 sanığa, cinsel saldırı, nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından verilen mahkumiyet hükümlerinin de onanmasına karar verdi, bu 78 sanığa yerel mahkemece verilen 18 yıl 9 aydan, 351 yıl 9 aya kadar süreli hapis cezaları onanmış oldu.

Daire, bu sanıklar hakkındaki bazı suçlamalar yönünden ise bozma kararı verirken, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmetti.

Gerekçeden

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin gerekçesinde, Adnan Oktar silahlı suç örgütünün amaç suçlarından olan cinsel istismar ve cinsel saldırı suçlarını "Turnike Sistemi" adı verilen cinsel sömürü düzeniyle sağladığı belirtildi.

Sanık Adnan Oktar'ın, örgütün kurucusu ve aynı zamanda mutlak lideri olduğunun anlaşıldığı vurgulanan gerekçede, Oktar'ın, örgüt üyelerinin işlediği suçlara dolaylı ve dolaysız rıza gösterip izin verdiği, bu suçların işlenmesini kabullendiği ve devamının sağlanması hususunda da liderlik ettiği dikkate alındığında, örgüt lideri sıfatıyla örgüt yönetici ve üyeleri tarafından işlenen suçlardan ayrıca sorumlu tutulduğu aktarıldı.

Gerekçede, "hile" hali, katılan sıfatı alan mağdurlara yönelik işlenen cinsel saldırı suçu yönünden değerlendirildi.

Bu kapsamda, örgütün, ayları bulan sabırlı, hileli hareketler bütünüyle mağdurlara örgütün yaşadığı sistemi kabul ettirdiği, "asıl amacı gizleyen hileli hareketlerle örgüt içinde yapılacak tüm eylemlerde mağdurların rızasının hile ile alındığının anlaşıldığı" vurgulandı.

Kaynak: AA

Ceza Dairesi, Adnan Oktar, İnceleme, Yargıtay, Mahkeme, Suç, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü Davasında Yargıtay Kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:56 NATO zirvesinde tarih verildi ABD, Hollanda ve Danimarka, Ukrayna’ya F-16’ları gönderecek NATO zirvesinde tarih verildi! ABD, Hollanda ve Danimarka, Ukrayna'ya F-16'ları gönderecek
17:29 Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu! İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı
16:41 Rüşvet aldığı belirlendi Neslim Güngen soruşturmasında MASAK’ın görevlendirdiği vergi müfettişi de gözaltında Rüşvet aldığı belirlendi! Neslim Güngen soruşturmasında MASAK'ın görevlendirdiği vergi müfettişi de gözaltında
16:39 Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi
14:35 Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı 4 isim bir araya geliyor Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor
18:59 Beşiktaş, FIFA’daki Tyler Boyd dosyasını kapattı Beşiktaş, FIFA'daki Tyler Boyd dosyasını kapattı
18:22 Eski halinden eser yok Wanda Nara’nın ayrılık kararı Icardi’yi fena hırpalamış Eski halinden eser yok! Wanda Nara'nın ayrılık kararı Icardi'yi fena hırpalamış
17:27 Dursun Özbek, Fenerbahçe’nin şikayeti üzerine “şüpheli“ sıfatıyla ifade verdi Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin şikayeti üzerine "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi
16:51 Yeni sözleşme uzatmıştı Galatasaray’ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor Yeni sözleşme uzatmıştı! Galatasaray'ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor
16:50 Real Madrid, Arda Güler’in forma numarasını değiştirdi Real Madrid, Arda Güler'in forma numarasını değiştirdi
16:40 Ankara’nın yanı başında terk edilmiş ıssız bir köy Ankara'nın yanı başında terk edilmiş ıssız bir köy
16:30 Yapay zeka ile oluşturuldu İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi Yapay zeka ile oluşturuldu! İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi
16:21 Hindistan’da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü Hindistan'da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 19:55:18. #1.12#
SON DAKİKA: Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü Davasında Yargıtay Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement