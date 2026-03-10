ADÜ'de IBAN Dolandırıcılığına Dikkat - Son Dakika
ADÜ'de IBAN Dolandırıcılığına Dikkat

10.03.2026 16:17
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, öğrencilere dijital dolandırıcılık konusunda bilgilendirme yaptı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) IBAN dolandırıcılığına dikkati çekmek için öğrencilere bilgilendirme yapıldı, kampüse afişler asıldı.

ADÜ'den yapılan açıklamaya göre, son dönemde yaşanan dijital dolandırıcılık girişimleri nedeniyle Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı işbirliğiyle üniversitede farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

Öğretim elemanları, derslerin başlangıcında öğrencilerle kısa bir bilgilendirme paylaşarak finansal güvenlik konusunda uyarılarda bulundu.

Yapılan bilgilendirmede, banka hesapları ve IBAN'ın yalnızca bir hesap bilgisi olmadığı, aynı zamanda dijital ortamda hukuki sorumluluk doğuran bir kimlik niteliği taşıdığı, bilgilerin kötü niyetli kişiler tarafından kullanılması durumunda öğrencilerin hukuki ve finansal sorunlarla karşılaşabileceği ifade edildi.

Öğrencilerden hesap kiralama, tanımadıkları kişiler adına para transferi yapma, ATM'den (otomatik para çekme makinesi) para çekip başka kişilere teslim etme gibi tekliflere itibar etmemeleri istendi, belirsiz para transferleri, şüpheli işlemler veya banka kartı ile telefonun kaybolması gibi durumlarda zaman kaybetmeden bankalarla iletişime geçilmesinin önemi aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, dijital güvenliğin gençler için giderek daha kritik hale geldiğini belirtti.

Kent, son dönemde özellikle üniversite öğrencilerini hedef alan dijital dolandırıcılık girişimlerinin arttığını kaydederek, şunları ifade etti:

"Öğrencilerimizin hem hukuki hem de finansal açıdan mağduriyet yaşamaması için bu konuda bilinçli hareket etmeleri büyük önem taşımaktadır. Akademik birimlerimizde yürütülen bu bilgilendirme çalışmalarıyla gençlerimizin finansal verilerini koruma konusunda farkındalık kazanmasını amaçlıyoruz. Üniversite olarak öğrencilerimizin güvenliğini sağlamak ve onları bilinçli bireyler olarak yetiştirmek önceliklerimiz arasında yer almaktadır."

Kaynak: AA

Adnan Menderes Üniversitesi, Dolandırıcılık, Finans, Güncel, Aydın, Son Dakika

SON DAKİKA: ADÜ'de IBAN Dolandırıcılığına Dikkat
