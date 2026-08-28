ADÜ'den Terörsüz Türkiye'ye destek - Son Dakika
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ADÜ'den Terörsüz Türkiye'ye destek

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Senatosu, Terörsüz Türkiye sürecine tam destek verdiğini açıkladı. Açıklamada, terörün ülkenin üretim, eğitim ve toplumsal birikimine zarar verdiği, sürecin hukukun üstünlüğü ve toplumsal barışla sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Senatosu, "Terörsüz Türkiye" sürecini desteklediğini açıkladı.

Senatodan yapılan açıklamada, terörün yalnızca can kayıplarına yol açmadığı, ülkenin üretim gücünü, eğitim ve bilim birikimini ve kuşaklar boyunca şekillenen ortak yaşam kültürünü de olumsuz etkilediği belirtildi.

Terörün sona ermesiyle Türkiye'nin gücü ve potansiyelinin kalkınmaya, üretime ve bilime yönelmesinin önünün açılacağı vurgulanan açıklamada, sürecin hukukun üstünlüğü, milletin ortak iradesi ve toplumsal barış zemininde kararlılıkla sürdürülmesinin önem taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu anlayışla, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Senatosu olarak Terörsüz Türkiye sürecine desteğimizi ifade ediyor, sürecin ülkemize kalıcı huzur, milletimize güçlenen bir kardeşlik duygusu ve bölgemize istikrar getirmesini yürekten diliyoruz. Bu vesileyle, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin güvenliği uğruna canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ADÜ'den Terörsüz Türkiye'ye destek - Son Dakika

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