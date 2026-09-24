Af Örgütü Fransa, Netanyahu'nun uçağına geçiş izni nedeniyle Macron'u eleştirdi

Uluslararası Af Örgütü Fransa Ofisi (Amnesty International France), Fransa'nın, hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesince (UCM) tutuklama emri çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu taşıyan uçağa hava sahasından geçiş izni verdiğini hatırlatarak, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda "yeni uluslararası cezasızlık düzenine" karşı olduğunu söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u eleştirdi.

Uluslararası Af Örgütü Fransa Ofisinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Macron'un BM 81. Genel Kurulu'nda "uluslararası hukuk ve adalet üzerine güzel bir konuşma" yaptığı ancak aynı gün Fransa'nın, hakkında tutuklama emri bulunan Netanyahu'nun uçağına geçiş izni verdiği belirtildi.

Macron'un BM Genel Kurulu'nda "Bazılarının inşa etmeye çalıştığı uluslararası cezasızlık düzenini kabul edemeyiz." şeklindeki ifadelerine yer verilen paylaşımda, "Fransa, insanlığa karşı suçlardan aranan İsrail Başbakanı'na topraklarına giriş izni vererek cezasızlığa katkı sağlamıyor mu?" diye soruldu.

Ayrıca paylaşımda Macron'un Gazze'de eyleme geçmeleri gerektiği aksi halde uluslararası güvenilirliklerini yitirecekleri yönündeki sözleri alıntılanarak Fransa'nın İsrail'e savaş ekipmanları sağladığı hatırlatıldı.

Paylaşımda, "Fransa'nın İsrail'e savaş ekipmanları sağlamayı sürdürmesi Gazze'deki soykırıma aktif olarak katılma riski taşımıyor mu?" ifadelerine yer verildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Gazze'de ilan edilen barışın sahada insani yardımların sevkiyatı konusunda bile etkili olmadığını vurgulayarak "Hepimiz utanmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.

Fransa 22 Eylül'de hakkında tutuklama emri bulunan Netanyahu'yu taşıyan ve ABD'nin New York kentine giden uçağın hava sahasından geçmesine izin vermişti.