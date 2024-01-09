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AFAD, 2023'e damga vuran olayların fotoğraflarının yer aldığı oylamaya katıldı - Son Dakika
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AFAD, 2023'e damga vuran olayların fotoğraflarının yer aldığı oylamaya katıldı

Afet ve Acil Durum Van İl Müdürü (AFAD) Mehmet Ulutaş ve AFAD personeli, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Ulutaş ve AFAD personeli, seçkide yer alan fotoğrafları inceleyerek tercihlerini belirtti. Ulutaş, deprem ve Gazze ile ilgili fotoğraflara oy verirken, AFAD İl Müdürlüğü arama kurtarma görevlileri ise deprem fotoğraflarına oy verdi. Ulutaş, fotoğrafların hepsinin başarılı olduğunu belirtirken, deprem fotoğraflarının ülkenin birlik ve beraberliğini gösterdiğini ifade etti.

AFAD, 2023\'e damga vuran olayların fotoğraflarının yer aldığı oylamaya katıldı
09.01.2024 - 12:33,
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Afet ve Acil Durum Van İl Müdürü (AFAD) Mehmet Ulutaş ve AFAD personeli, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ulutaş, arama kurtarma görevlileri, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

" Deprem: Umut" kategorisinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde arama kurtarma çalışmalarına ilişkin Aydın Arik'in "Ha gayret" fotoğrafını seçen Ulutaş, " Gazze: Kanıt" kategorisinde de Belal Khaled'in "Anneye bakış" fotoğraflarını tercih etti.

"Haber" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Nükleer pin pon", "Çevre-Yaşam"da Sayim Harmancı'nın "Dağlar arasında" adlı fotoğraflarını oylayan Ulutaş, "Spor"da ise Filip Stevanovic'in "Koparırken" adlı karelerine oy verdi.

AFAD İl Müdürlüğü arama kurtarma görevlileri de "Deprem: Umut" kategorisinde oylamaya sunulan seçkide, Aydın Arik'in "Ha gayret" adlı fotoğrafına oy verdi.

Ulutaş, fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandıklarını, her karenin birbirinden başarılı olduğunu söyledi.

Deprem fotoğraflarından etkilendiğini belirten Ulutaş, "Aydın Arik'in 'Ha gayret' fotoğrafı 6 Şubat depreminin ülkemize yaşattığı felaketi özetlemiş. Fotoğrafa baktığım zaman devletin, milletin ve oradaki tüm paydaşların bir enkaz üzerinde nasıl tek vücut olduğunu görebiliyoruz." diye konuştu.

Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Cemal Kurban ise "Ekibimizle beraber fotoğrafları inceledik. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki asrın felaketi olarak da nitelendirilen depremlerde çekilen fotoğraflar bizi çok etkiledi. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA
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Mehmet Ulutaş, AFAD, Van, Medya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFAD, 2023'e damga vuran olayların fotoğraflarının yer aldığı oylamaya katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AFAD, 2023'e damga vuran olayların fotoğraflarının yer aldığı oylamaya katıldı - Son Dakika
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