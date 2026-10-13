AFAD, AKUT, İHH ve jandarma ekipleri Giresun Bulancak'ta 75 yaşındaki kadını arıyor

AFAD, AKUT, İHH ve jandarma ekipleri Giresun Bulancak'ta 75 yaşındaki kadını arıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Giresun'un Bulancak ilçesinde dün eve gelmeyen 75 yaşındaki kadın için arama çalışmaları başlatıldı. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye AFAD, AKUT, İHH ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Giresun'un Bulancak ilçesinde dün eve gelmeyen 75 yaşındaki kadın için arama çalışmaları başlatıldı.
Bulancak ilçesine bağlı Şemsettin mahallesi'nde yaşayan H.C.'nin evine dönmemesi üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, AKUT, İHH ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından yaşlı kadının bulunabilmesi için bölgede arama tarama çalışmaları başlatıldı.
Kaynak: AA
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