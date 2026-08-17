AFAD, Aladağlar'da Tatbikat Gerçekleştiriyor - Son Dakika
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AFAD, Aladağlar'da Tatbikat Gerçekleştiriyor

AFAD, Aladağlar\'da Tatbikat Gerçekleştiriyor
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AFAD ekipleri, zorlu arazilerde arama kurtarma eğitimleri yaparak personeli göreve hazırlıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, deprem, sel, yangın ve arama kurtarma gibi görevlere hazırlık için Aladağlar'ın Kayseri'nin Yahyalı ilçesi sınırlarında kalan zorlu arazi koşullarında tatbikat yapıyor.

AFAD ekipleri, göreve daima hazır olmak amacıyla yürüttükleri saha eğitimleri için 3 bin metrenin üzerindeki 50'den fazla zirvesi bulunan Aladağlar'ı tercih ediyor.

Sarp yamaçlara, kayalık bölgelere, engebeli ve dik arazilere sahip Aladağlar'a gelen ekipler, AFAD Kayseri İl Müdürlüğü koordinasyonunda çadır kurma, kampçılık teknikleri, güvenli yürüme ve arama kurtarma gibi alanlarda eğitim alıyor.

AFAD İl Müdür Yardımcısı Hasan Say, AA muhabirine, İçişleri Bakanlığı bünyesinde AFAD Başkanlığı tarafından düzenlenen tematik kampın önemli olduğunu söyledi.

Kampa 15 ilden 60 personelin katıldığını ifade eden Say, burada personelin gerçek olaylarda karşılaşacağı arazi koşullarında göreve hazır hale getirildiğini belirtti.

Say, yüksek irtifada arama kurtarma çalışmaları yapmayı amaçladıklarını, bu kapsamda Aladağlar'daki Yedigöller ve Emler zirvelerine çıktıklarını anlattı.

Faaliyetin toplam süresinin 5 gün olduğunu dile getiren Say, şöyle konuştu:

"Gaziantep, Tekirdağ, Antalya ve İstanbul'un aralarında bulunduğu 15 ilimizden 60 arkadaşımız katıldı. Bu arkadaşlarımıza özellikle dağcılık konusunda, kondisyon ve yüksek irtifada arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi ve donanım kazandırmayı amaçladık. Arkadaşlarımıza gerçek arama kurtarma çalışmalarının yüksek irtifada nasıl yapılabileceğini, bunun hem kondisyon hem de tecrübesini kazandırmak istedik. Tabii arkadaşlarımızı haliyle biraz zorladık çünkü buradaki bütün arkadaşlarımız daha zorlu koşullarda görev yapacak."

Say, Aladağlar'daki faaliyete katılan personelin çoğunlukla 1 ila 4 yıllık deneyime sahip olduklarını ancak aralarında tecrübelilerin de bulunduğunu ifade etti.

"Kayıp olaylarının yoğun yaşandığı zorlu bir bölge"

AFAD personelinin her türlü arazi şartlarına ve zorlu koşullara hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayan Say, bu kamp faaliyetinde günlük en az 10 kilometre yürümeyi amaçladıklarını söyledi.

Özellikle ilk günkü tırmanışın yaklaşık 6,5 saat sürdüğünü ve 9 kilometre olduğunu anlatan Say, "Eğitim süresinde planladığımız bütün çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Tabii bu anlamda arkadaşlarımız da çok gayretliydi. Aladağlar'ın bizim için önemi şu, kayıp olaylarının yoğun yaşandığı zorlu bir bölge. Tabii AFAD Başkanlığımız da bunun için burayı seçti. Bizim amacımız, inşallah ileriki zamanlarda buranın bir AFAD eğitim kampına, eğitim merkezine dönüşmesi. Amacımız, Türkiye'nin her yerinden gelen arkadaşlarımızı burada misafir edip hem bölgeye hem zorlu koşullara hazırlamaya devam etmek." diye konuştu.

Eğitime Tekirdağ'dan katılan Osman İltar da 2025 yılında AFAD bünyesinde çalışmaya başladığını söyledi.

Tatbikatın çok verimli geçtiğini belirten İltar, ilk kez böyle zorlu bir parkura katıldığını ve çok fayda sağladığını dile getirdi.

Kadir Vural da Afyonkarahisar'dan geldiğini ve bir yıldır arama kurtarma teknikeri olarak görev yaptığını ifade etti.

Tatbikatın zorlu geçtiğini anlatan Vural, "Doğada arama kurtarma için, kendimizi geliştirmemiz açısından gayet güzel bir tatbikattı. Doğada mahsur kalan bir kişiyi gayet başarılı bir şekilde kurtarabileceğimiz veya kendimizi geliştirebileceğimiz bir tatbikattı. Afyonkarahisar ekibi olarak çok memnun kaldık." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AFAD, Aladağlar'da Tatbikat Gerçekleştiriyor - Son Dakika

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