AFAD Başkanı: Türkiye, dünyanın en büyük afet sonrası iyileştirme operasyonunu yapıyor - Son Dakika
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AFAD Başkanı: Türkiye, dünyanın en büyük afet sonrası iyileştirme operasyonunu yapıyor

AFAD Başkanı: Türkiye, dünyanın en büyük afet sonrası iyileştirme operasyonunu yapıyor

AFAD Başkanı Okay Memiş, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'nin iyileştirme çalışmalarını 'dünyanın en büyük afet sonrası iyileştirme operasyonu' olarak tanımlayarak, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduklarını vurguladı. Memiş, Avrupa Birliği'nin (AB) 4-5 Haziran'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlediği Sivil Koruma Forumu kapsamında, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

05.06.2024 11:08
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'nin iyileştirme çalışmalarını "dünyanın en büyük afet sonrası iyileştirme operasyonu" olarak tanımlayarak, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduklarını vurguladı.

Memiş, Avrupa Birliği'nin (AB) 4-5 Haziran'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlediği Sivil Koruma Forumu kapsamında, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

AFAD'ın 2015'ten bu yana AB Sivil Koruma Mekanizması'nın üyesi olduğunu ve birlikte hareket ettiğini belirten Memiş, "Doğal afetler ve acil durumlarda, AB Sivil Koruma Mekanizması ile birlikte yürüttüğümüz birçok operasyon var." dedi.

"Biz AFAD olarak çok tecrübeli bir ekibiz." ifadesini kullanan Memiş, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremleri gibi dramatik tecrübeler nedeniyle Türkiye'nin dünyadaki en tecrübeli afet yönetim ve müdahale ekibine sahip olunduğuna değindi.

Memiş, "Muhteşem bir ülkemiz var. Bu vatanı bize emanet eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bununla birlikte gerçekten özellikle jeolojik açıdan ve diğer afet riskleri açısından epeyce riskli bir coğrafyamız olduğunun farkındayız." diye konuştu.

Forum kapsamında ikili görüşmeler yaptığını belirten Memiş, "Biz kendi tecrübelerimizi paylaşacağız. Özellikle 6 Şubat'taki depremlerde biz uluslararası yardım çağrısında bulunmuştuk. Kabul etmek gerekir ki; Avrupa'daki tüm ülkeler, burada görüştüğümüz ülkeler çok hızlı bir şekilde yardımda bulundular. Hem maddi hem arama kurtarma ekipleri hem de ayni yardımlar olarak destekte bulundular. Bundan dolayı Türkiye Cumhuriyeti olarak kendilerine teşekkürlerimizi ilettik. Minnettarlığımızı ilettik." ifadelerini kullandı.

Memiş, "Biz de gerçekten onların yanında olduğumuzu, olacağımızı da ifade ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

6 Şubat depremlerinde ilk saatlerden itibaren müdahalede bulunulduğunu vurgulayan Memiş, şunları söyledi:

"İmkanlarımız ölçüsünde tüm arama kurtarma ekiplerimiz 35 bin kişiye ancak ulaştı ama bize 1 milyon 950 bin arama kurtarma ekibi gerekiyordu. Böyle bir rakam dünyada yok. Akademik çalışmalara göre, dünyadaki rakam 750 bin. Dünyadaki bütün arama kurtarma ekiplerinin iki katı olsa 6 Şubat'taki depremde bizim için yeterli değildi."

"Buradan çıkardığımız dersler var." diyen AFAD Başkanı, şöyle devam etti:

"Arama kurtarmacı sayımızı artırıyoruz. Nüfusumuzla orantılandığında dünyada en fazla arama kurtarma personeline sahip ülke olacağız. Bunun eğitimlerine ve çalışmalarına başladık."

Memiş, üzerinde çalışılan diğer alanın ise risk azaltma olduğunu belirterek kentsel dönüşümü ve bu anlamda çıkarılan yeni kanunları çok güçlü şekilde desteklediklerini dile getirdi.

"Devlet şu anda AFAD'ın koordinasyonunda dünyanın en büyük afet sonrası iyileştirme operasyonunu yapıyor." tespitini yapan Memiş, şunları aktardı:

"İlk 3 ayda 1 milyon çadır alana sevk edildi. 6 Şubat'ta dünyadaki çadır stoku sadece 450 bindi. Hem dünyadaki bütün çadırları topladık hem de kendimiz ürettik. İnsanlarımızı sadece çadırda misafir edemeyiz. 3. aydan itibaren konteyner kentlere yerleştirdik. Şu anda 220 bin konteynerimiz var. 700 bin insanımızı 11 vilayette misafir ediyoruz. 1,5 milyon aileye kira yardımlarında bulunuyoruz. 3,5 milyon insanı depremden sonra tahliye ettik. Dünyanın en büyük tahliye operasyonuydu. Şimdi ise kalıcı konutlara başladık. Bir yıl tamamlanmadan yaklaşık 80 bin konut bitirildi, yaklaşık 400 bin hak sahibini konutlarına yerleştiriyoruz. İnşallah bu yılın sonunda da 200 bin konut bitirilerek teslim edilecek. Bu, bir yılda olan bir şey. İkinci yılla beraber gerçekten dünyanın en büyük operasyonu. İyileştirme anlamında bundan daha büyük bir operasyon yok. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, Sayın İçişleri Bakanı'mızın ve diğer tüm bakanlıklarımızla, STK'lerimizle, hayırsever vatandaşlarımızla, devletin tüm resmi ve özel kaynaklarıyla, vatandaşımızın emrindeyiz."

"Devlet ve millet olarak başaracağız"

Memiş, Brüksel'den şu mesajı vermek istediğini ifade etti:

"İki yıl sonra Avrupalılar diyecekler ki; 'Türkler bunu nasıl başardı?' 'Türkler, bu kadar büyük bir afetin üzerinden nasıl geldi?' Hatay'a, Antakya'ya, Kahramanmaraş'a, Adıyaman'a, Malatya'ya gelecekler ve o yıkılan şehirlere, sağlam zeminler, bütün bilimsel, teknik, mühendislik özelliklerine sahip konutları yapmayı Türklerin nasıl başardığını görmek için gelecekler inşallah. Biz bunu devlet ve millet olarak başaracağız. Bu azimle AFAD olarak 7 gün 24 saat çalışıyoruz ve vatandaşımızın emrindeyiz."

"Dünyanın her yerindeyiz"

Forumda AFAD standına gösterilen yoğun ilgiye ilişkin de Memiş, şunları kaydetti:

"AFAD olarak bizim dünyada bir tanınırlığımız var. Bir kamu kuruluşuyuz ama çok değerli bir marka değerimiz var. Bunun sebeplerinden biri de şu; sadece ülkemizde değil, dünyanın her yerindeyiz. Gazze'deyiz. Gazze'ye en fazla insani yardım yapan ülkeyiz. 80 bin ton insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırdık. Ayrıca Afganistan'da, Libya'da, Myanmar'dayız. Afrika ülkelerindeyiz. Bize ihtiyaç duyan, bizden yardım talep eden her yerdeyiz. Gönül coğrafyamızın her alanında olduğumuz gibi, dünyanın her yerindeyiz. AFAD'ın böyle bir tanınırlığı var. Biz bunu Allah rızası için yapıyoruz. Anadolu medeniyetinin, bize sunmuş olduğu değerler sayesinde yapıyoruz. Bütün insanlığa karşı bizim görevlerimiz var. Çünkü bizim inancımız, kültürümüz bize bunu emrediyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AFAD Başkanı: Türkiye, dünyanın en büyük afet sonrası iyileştirme operasyonunu yapıyor - Son Dakika

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