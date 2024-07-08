AFAD Başkanı Okay Memiş: Vatandaşlardan sel ikazlarına dikkat etmelerini istirham ediyoruz - Son Dakika
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AFAD Başkanı Okay Memiş: Vatandaşlardan sel ikazlarına dikkat etmelerini istirham ediyoruz

AFAD Başkanı Okay Memiş, Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel felaketleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Memiş, vatandaşlardan sel ikazlarına dikkat etmelerini istirham ederek, AFAD'ın meteorolojik verileri sürekli olarak paylaştığını belirtti. Ayrıca, yaşanan sel felaketlerinde can kaybının önüne geçildiğini ve mahsur kalan vatandaşların kurtarıldığını ifade etti.

08.07.2024 01:33
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, "Vatandaşlarımızdan, özellikle Karadeniz Bölgesi'nde, diğer sel ikazı verilen bölgelerimizde bu ikazlara dikkat etmelerini istirham ediyoruz." dedi.

Memiş, su taşkınlarının yaşandığı Terme ve Salıpazarı ilçelerinde incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Okay Memiş, Terme Kaymakamlığında yapılan toplantının ardından Terme Çayı üzerindeki köprüde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AFAD olarak meteorolojik verileri vatandaşların güvenliği açısından risk durumlarına göre sürekli kamuoyuyla paylaştıklarına söyledi.

Samsun'un doğusunda bulunan Çarşamba, Terme, Salıpazarı, Ayvacık ilçeleri için turuncu uyarı verildiğini anımsatan Memiş, "Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında ilgili kurumlarımızın, Samsun Valimizin başkanlığında toplanması emredildi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilgili kaymakam arkadaşlarımız ve belediye başkanları, DSİ ve orman iradesi, jandarma, emniyet teşkilatımız ve AFAD'ımızla birlikte bu toplantıların vakit kaybetmeksizin yapılması temin edildi." diye konuştu.

Memiş, vatandaşların, cep telefonlarının yanı sıra belediye ve cami hoparlöründen de uyarıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu sayede turuncu riskin karşılığında çok şükür herhangi bir can kaybına yol açacak bir afetle karşı karşıya kalınmadı. Alınan önlemlerin, açıkçası can kaybının önüne geçtiğini söyleyebiliriz. İki saat kesintisiz devam eden yağışlarda 60'ın üzerinde ihbar alındı. Bu ihbarlardan 34'ü mahsur kalma. 18 ihbar su baskını, 8 ihbar da heyelan için yapılmıştır. Bu ihbarların hepsi değerlendirildi ve mahsur kalan tüm vatandaşlarımız kurtarıldı. Bu olaylara yaklaşık 656 personel ve 460 iş makinesiyle müdahale edildi. İkaz verilen ilçelerimizde 120 kilogram ve 136 kilogram arasında yağış düştüğünü de gözlemlemiş olduk. Bu saat itibarıyla yağışın dindiğini, Terme Çayı ve Salıpazarı derelerinin normal debiye döndüğünü gözlemledik."

Farklı vilayetlerde yağışlardan dolayı can kayıplarının yaşandığını hatırlatan Memiş, şu bilgileri paylaştı:

"Ordu Çaybaşı ilçemizde maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Yine Muş Malazgirt ilçemizde bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Aslında Muş için bir yağış uyarısı yoktu. Ordu için de sarı ikaz vardı. Yarın için Ordu'da da turuncu ikaz var. Biz de buradan ekibimizle birlikte Ordu ilimize hareket edeceğiz. Burada da gerekli önleyici çalışmalarımızı yaptığımızı söyleyebiliriz. Yine Erzurum Tekman ilçemizde 4 vatandaşımız yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyoruz; lütfen ikazlara riayet etsinler. Çoğu vefatlarda, maalesef göz göre göre, bile bile su debisi yükselmiş olmasına rağmen karşıdan karşıya geçeceğini öngörerek vatandaşlarımız suya kapılıp maalesef hayatlarını kaybediyorlar. Çok az görünen su debisi bile 10-15 santimetrelik su debisi bile belli yaşın üstündeki vatandaşların hayatlarını kaybetmesine yol açabiliyor. Dengeyi kaybedince suya kapılıp gidebiliyor vatandaşlar. 30-35 santimetrenin üzerindeki sular aracın suya kapılmasına yol açıyor. Sürücüler, 'karşıdan karşıya geçeriz' zannediyorlar ama maalesef suya kapılıp gidiyorlar. Tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor, yaşanan olaylar bu ikazlara uyulması gerektiğini bize hatırlatıyor. Vatandaşlarımızdan, özellikle Karadeniz Bölgesi'nde, diğer sel ikazı verilen bölgelerimizde bu ikazlara dikkat etmelerini istirham ediyoruz."

Okay Memiş, AFAD olarak vatandaşların emrinde olduklarını vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Yeter ki cana bir şey gelmesin. Diğer ortaya çıkan hasarları, zararları tespit edilmesi halinde devletimizin bütün imkanlarıyla karşılıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sayın İçişleri ve diğer bakanlarımızın koordinasyonunda biz vatandaşlarımızın emrindeyiz. Yeter ki kayıplar yaşanmasın, diğer bütün zararların ziyanların giderileceğini ifade edebiliriz. Ama bunun yolu da bu ikazlara uymaktan ve tedbirli davranmaktan geçiyor."

Toplantıya, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Terme Kaymakamı Metin Maytalman ve ilgili kurumların yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AFAD Başkanı Okay Memiş: Vatandaşlardan sel ikazlarına dikkat etmelerini istirham ediyoruz - Son Dakika

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