AFAD'dan Deprem Açıklaması - Son Dakika
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AFAD'dan Deprem Açıklaması

18.07.2026 07:36
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AFAD, Malatya'daki 5 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durum olmadığını duyurdu.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

AFAD tarafından sanal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 06.20'de meydana gelen ve Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa illerimizde hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

Kaynak: DHA

Doğal Afetler, 3. Sayfa, Malatya, Deprem, Güncel, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFAD'dan Deprem Açıklaması - Son Dakika

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