AFAD'dan Erciyes'te Çığ Eğitimi - Son Dakika
AFAD'dan Erciyes'te Çığ Eğitimi

23.03.2026 12:40
AFAD, Kayseri'de 2 bin 200 rakımlı Erciyes'te arama kurtarma personeline çığ eğitimi veriyor.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kayseri İl Müdürlüğü, arama kurtarma personeline 2 bin 200 rakımlı Erciyes'te çığ eğitimi veriyor. AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürü Hasan Say, "Erciyes Dağımız bölgedeki en yüksek zirveye sahip olması itibarıyla bu dönemde de özellikle çığ tatbikatları, karda kayıplar ve bunun gibi durumlar için bulunmaz bir eğitim alanı. Burada karda kaybolma vakalarına karşı ve çığ afetine hızlı ve ivedi şekilde yapılacak kurtarma faaliyetlerini deneyimliyoruz. Dönem dönem de Erciyes'te Kayseri İl Afet Müdürlüğü olarak AFAD Başkanlığımızın talimatları doğrultusunda eğitimlerimize devam edeceğiz" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Kayseri İl Müdürlüğü, arama kurtarmaya yönelik eğitimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda AFAD tarafından personellere 2 bin 200 rakımlı Erciyes'te belirli aralıklarla çığ eğitimi veriliyor. Çığ riski yüksek bölgelerde arama-kurtarma kapasitesini artırmak amacıyla profesyonel ekiplere ve gönüllülere yönelik yoğun teorik ve uygulamalı verilen eğitimlerde, çığda arama-kurtarma, karda sondalama, sinyal cihazı kullanımı ve kış yürüyüş teknikleri gibi kritik konular işleniyor. AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürü Hasan Say, "Kayseri İl Afet Acil Durum Müdürlüğü olarak yaklaşık 128 personelimiz, arama-kurtarma birliğimiz olarak da yaklaşık 62 personele sahibiz. Bunlardan 59 tanesi arama kurtarma personelimiz. Sahadaki arama kurtarmalarda, deprem, afet, sel, çığ gibi her türlü durumda görev yapan personellerimiz mevcut" diye konuştu.

'ÇIĞ EĞİTİMLERİNE KARŞI KENDİMİZİ HAZIRLIYORUZ'

Erciyes'in önemli bir eğitim alanı olduğunu aktaran Hasan Say, "Erciyes Dağımız bölgedeki en yüksek zirveye sahip olması itibarıyla bu dönemde de özellikle çığ tatbikatları, karda kayıplar ve bunun gibi durumlar için bulunmaz bir eğitim alanı. Bu bağlamda hem kendi personellerimize hem de bize akredite olmuş yaklaşık 8 STK'mız var. Akredite olacak STK'larımızla burada karda kaybolma vakalarına karşı ve çığ afetine hızlı ve ivedi şekilde yapılacak kurtarma faaliyetlerini deneyimliyoruz. Çığ eğitimleri içinde sondalama, görüntü alma, çığ düşme gibi bütün tedbirleri arkadaşlara vermeye çalışıyoruz. Kayseri Afet Acil Durum Müdürlüğü olarak ilimizde meydana gelebilecek çığ afetlerine karşı hem kendimizi hem de STK'larımızı hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

'KAYIPLARDA OLDUKÇA HIZLI REAKSİYON GÖSTERİP, BUNLARI SAHADA UYGULUYORUZ'

AFAD tarafından kış boyunca dönem dönem çığ eğitimlerinin verildiğini söyleyen Hasan Say, şöyle konuştu:

"AFAD Başkanlığımızın gönderdiği yüksek çözünürlüklü, termal özelliği de olan ısıya karşı duyarlı dronlarımızla birlikte çığda, karda, arazideki her türü kayıplarda oldukça hızlı reaksiyon gösterip hızlı şekilde müdahale edip bunları sahada uyguluyoruz. Erciyes'te, hem bizler hem de askeri personeller çığ eğitimi almakta. Çığda arama teknikleri, çığ düşmelerinde neler yapılır, çıda kaybolan vatandaşlara hızla nasıl ulaşılır, çığda hayatta kalma ve karlı havalarda çadır kurmayla ilgili eğitimler verdik. Dönem dönem de Erciyes'te Kayseri İl Afet Müdürlüğü olarak AFAD Başkanlığımızın talimatları doğrultusunda eğitimlerimize devam edeceğiz."

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AFAD'dan Erciyes'te Çığ Eğitimi - Son Dakika

SON DAKİKA: AFAD'dan Erciyes'te Çığ Eğitimi - Son Dakika
