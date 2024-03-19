AFAD Başkanı Okay Memiş: Deprem bölgesindeki 390 bin hak sahibine konutlar teslim edilene kadar çalışmaya devam edeceğiz - Son Dakika
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AFAD Başkanı Okay Memiş: Deprem bölgesindeki 390 bin hak sahibine konutlar teslim edilene kadar çalışmaya devam edeceğiz

AFAD Başkanı Okay Memiş, deprem bölgesindeki 390 bin hak sahibine konutlarını teslim edene kadar çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Depremde 53 bin 597 kişi hayatını kaybederken, 110 binden fazla kişi yaralandı. AFAD, çadır kentlerde ve konteyner kentlerde yaklaşık 700 bin kişiye barınma imkanı sağladı. Şimdiye kadar 46 bin konutun teslimatı yapıldı ve 30 bin 723 konutun anahtarları teslim edilecek.

19.03.2024 16:54
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, deprem bölgesindeki 390 bin hak sahibine konutlarını teslim edene kadar çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Memiş, AFAD Afet Yönetim Merkezi'nde düzenlenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da canlı bağlantıyla katıldığı Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin, geçen yıl 6 Şubat'ta çok büyük bir afetle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Memiş, bu depremin, bilim adamları tarafından "karadaki en büyük deprem" olarak kayda geçirildiğini ve 11 ilde 14 milyon insanın etkilendiğini belirtti.

Memiş, depremlerde 53 bin 597 kişinin hayatını kaybettiğini, 110 binin üzerinde vatandaşın yaralandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 39 bin bina yıkıldı, bunun 26 bininde insanlarımız yaşıyordu. Enkazlara müdahale ettik. Daha sonra vatandaşlarımızın barınmasını temin etmemiz gerekiyordu, alana ilk 3 ayda bir milyon çadır sevk ettik. 2,5 milyon insanımızı ilk etapta çadırlarda ve çadır kentlerde misafir ettik. 11 vilayetten 3,5 milyon insan daha güvenli bölgelere tahliye edildi. Dünyanın en büyük tahliye operasyonuydu bu. 3 aydan sonra vatandaşlarımızı konteyner kentlere aldık."

Konteyner kentlerde şu anda yaklaşık 700 bin kişinin yaşadığını dile getiren Memiş, yaklaşık 1,5 milyon insana kira yardımında bulunduklarını, Esen kartların dağıtıldığını, devletin ve milletin bütün imkanlarının seferber edildiğini vurguladı.

AFAD Başkanı Memiş, depremin ilk zamanlarında yer tespitlerinin yapılıp inşaatlara başlanıldığını anlatarak, "TOKİ, Emlak Konut, Yapı İşleri'mizin öncülüğünde müthiş bir konut seferberliğine girişildi ve 200 bin konutun ihalesi yapıldı. Hala inşaatlar devam ediyor." diye konuştu.

"Her ay bu operasyonumuz devam edecek"

AFAD olarak hak sahipliği çalışmalarını bitirdiklerini belirten Memiş, şunları kaydetti:

"Sadece konutta 390 bin hak sahibimiz var. Bu 390 bin hak sahibimizi de konut sahibi yapana kadar operasyonumuz devam edecek. Bir ay önce Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 46 bin konutun kurası çekildi ve teslimatı yapıldı. Şimdi de 30 bin 723 konutun kurası çekildi ve anahtarlarını inşallah teslim edeceğiz. Her ay bu operasyonumuz devam edecek. Size bu anlatmış olduğumuz çalışmalar, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın İçişleri Bakanımız, sayın bakanlarımız ve AFAD'ın koordinasyonu, afet sonrası dünyanın en büyük iyileştirme operasyonu. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Gerçekten büyük bir çaba var. Devletimizle, milletimizle, bütün imkanlarımızla alandayız, büyük bir seferberlik içerisindeyiz. Bugün kurası çekilen konutların da vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni ile deprem bölgesindeki şehir merkezlerinde 28 bin 344, kırsal alanlarda 2 bin 379 olmak üzere toplam 30 bin 723 konut hak sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA

Okay Memiş, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFAD Başkanı Okay Memiş: Deprem bölgesindeki 390 bin hak sahibine konutlar teslim edilene kadar çalışmaya devam edeceğiz - Son Dakika

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SON DAKİKA: AFAD Başkanı Okay Memiş: Deprem bölgesindeki 390 bin hak sahibine konutlar teslim edilene kadar çalışmaya devam edeceğiz - Son Dakika
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