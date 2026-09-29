AFAD ile UNICEF, 88 ülkedeki insani yardım ve çalışma planını değerlendirdi

(ANKARA) - AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, UNICEF Avrupa ve Orta Asya ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Direktörü Edouard Beigbeder ve beraberindeki heyetle görüştü.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye'nin beklentisiz ve ayırt etmeksizin 5 kıtada, Filistin başta olmak üzere 88 ülkede gerçekleştirdiği insani yardım faaliyetleri ve AFAD ile UNICEF arasında hazırlanan çalışma planının hayata geçirilmesine yönelik hususlar başta olmak üzere çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

Görüşmeye, UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, Dış İlişkiler Daire Başkanı Maruf Yaman ve Uluslararası İnsani Yardım Daire Başkanı Seyfettin Karabulut da katıldı.