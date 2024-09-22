AFAD: Mahsur Kalan Vatandaşlar Kurtarıldı - Son Dakika
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AFAD: Mahsur Kalan Vatandaşlar Kurtarıldı

AFAD, sel ve su taşkınlarında mahsur kalan tüm vatandaşların kurtarıldığını açıkladı.

22.09.2024 22:48
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yurt genelindeki sel ve su taşkınlarına ilişkin, "Mahsur kalan vatandaşlarımızın tamamı ekipler tarafından kurtarılmış olup, güvenli alanlara alınmıştır." açıklamasını yaptı.

AFAD, sosyal medya hesabından, 21-22 Eylül tarihlerinde yurt genelinde yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle çok sayıda sel ve su taşkınının meydana geldiğini paylaştı.

31 ilde toplam 405 sel ve su baskını, 62 heyelan, 204 mahsur kalma olayının yaşandığı belirtilen paylaşımda, "Gelen toplam 644 ihbara, 2 bin 702 personel ve 2 bin 41 araçla müdahale edilmiştir. Mahsur kalan vatandaşlarımızın tamamı ekipler tarafından kurtarılmış olup, güvenli alanlara alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Trabzon'un Sürmene ilçesi Çavuşlu Mahallesi'nde 2 gün önce etkili olan sağanağın ardından evinden camiye gitmek için ayrılan işitme engelli 65 yaşındaki Ali Kemal Demir'in kaybolmasına ilişkin ise şunlar kaydedildi:

"Trabzon ilimizde 20 Eylül tarihinde kaybolan vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Gelişmeleri takip ediyoruz."

Kaynak: AA

Doğal Afetler, 3-sayfa, Trabzon, Güncel, Eylül, Yaşam, AFAD, AFAD, Son Dakika

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