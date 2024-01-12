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AFAD Müdürü İlami Çakmak, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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AFAD Müdürü İlami Çakmak, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Diyarbakır'da AFAD Müdürü İlami Çakmak, Anadolu Ajansının (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Çakmak, farklı kategorilerdeki fotoğrafları inceleyerek, seçtiği 3 fotoğrafın anlamlı olduğunu belirtti.

AFAD Müdürü İlami Çakmak, \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
12.01.2024 - 13:03,  Güncelleme: 13:05
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Diyarbakır'da AFAD Müdürü İlami Çakmak, Anadolu Ajansının (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çakmak, makamında AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek, "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları değerlendirdi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Aydın Arik'in "Ha gayret", "Gazze: Kanıt"ta Mustafa Hassona'nın "Kardeşe son dokunuş", "Çevre-Yaşam"da Şebnem Coşkun'un "Buz dağı havuzu", "Haber"de Bestami Bodruk'un "Nükleer Pin pon" adlı fotoğrafa oy veren Çakmak, "Spor"da ise Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" adlı karesini seçti.

Çakmak, tüm kategorideki fotoğrafların güzel olduğunu belirterek, Deprem: Umut, Haber ve Gazze: Kanıt kategorilerinde seçtiği 3 fotoğrafın anlamlı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Diyarbakır, Deprem, Umut, AFAD, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: AFAD Müdürü İlami Çakmak, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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